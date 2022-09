E. C. Sete de Setembro completa 90 anos

Esportes

O futebol é uma grande paixão. Esta é uma frase que faz sentido aos 90 anos completados pelo Esporte Clube Sete de Setembro de São Caetano, fundado no dia 07 de setembro de 1932, tendo como primeiro presidente o comerciante José Arnold. Seu primeiro campo estava localizado no potreiro, nas terras de propriedade de Henrique Rahmeier, onde atualmente está localizada a rua Osvaldo Endler. Nos anos 1940, o Sete transferiu seu campo para as terras de Júlio Dietrich, onde continua com sua sede até os dias atuais. Ao longo de sua existência, o clube escreveu uma bela história dentro dos campos de futebol e na vida social.

Mesmo que a história do futebol de Arroio do Meio mostre que aqui se praticava futebol desde 1910, quando ainda era distrito de Lajeado, e que na década de 1920 foram iniciadas as atividades do Clube Esportivo Arroio do Meio (CEAM), o Sete, que usa as cores azul, vermelho e branco, é o clube mais antigo que está em atividades. O clube foi se fortalecendo e melhorando ao longo dos anos. Nos anos 1940, o Sete transferiu seu campo para as terras de Júlio Dietrich, área utilizada em 1997, para a construção do atual campo de futebol, acompanhado de novos vestiários e espaço para imprensa, obra que foi inaugurada em 1999.

Nas décadas de 1940 e 1950, Arroio do Meio transformava-se numa grande festa quando acontecia o clássico Sete x CEAM e anos mais tarde com o União de Bela Vista. Mais adiante, o Sete realizava duelos com o Palmense, Forquetense e Travesseirense. Na chegada dos anos 1980, se tornou como grande adversário o Sete de Capitão, que foi seguido pelo Esperança de Dona Rita e a partir dos anos 1990, o Rui Barbosa. Ex-atletas que já não estão mais em nosso meio, lembraram há poucos anos que o Sete começou a ser um clube temido por seus adversários. Nos anos 1950 e 1960, viveu grandes momentos. Em 1952, o clube foi vice-campeão regional numa decisão com Putinga. A fama do Sete fez o clube realizar excursões para jogar no Vale dos Sinos e em Porto Alegre.

O Sete, que é presidido por Emerson Neves, tem uma belíssima galeria de troféus, frutos de muitas conquistas. O Sete é o clube que mais ganhou títulos na era da Lafa, criada em 1966. O primeiro destes títulos veio em 1967, numa decisão com o Palmense. Depois o clube foi campeão em 1968, 1970, 1971 e 1972. Em 1976 sagrou-se campeão jogando em Travesseiro contra o Travesseirense. Outro título memorável veio em 1979, quando jogando em São Caetano derrotou o Forquetense. Depois veio um jejum. Um novo título foi conquistado em 2015 contra o União de Arroio Grande; em 2018 numa decisão com o Rui Barbosa e o último em 2022. Outra vez o Rui Barbosa foi o adversário. Em 1999, o Sete foi campeão da Copa Integração Lauro Muller – Troféu Egon Andschau.

Pelo Regional da Aslivata, o Sete foi três vezes vice-campeão. Em 1987, perdeu para o Gaúcho de Teutônia; em 1991, para o Brasil de Marques de Souza e, em 2007, para o União de Carneiros. Na sua escrita, o Sete tem registrada a perda de um título municipal em 1966 para o São José de Coqueiro Baixo. Em 1982, perdeu decisão nos pênaltis após a terceira partida para o Sete de Capitão em final disputada no estádio Florestal, em Lajeado. E, em 1988, perdeu municipal para o Esperança de Dona Rita, jogando no campo do União de Arroio Grande.

Festa de aniversário

O aniversário do Sete será festejado domingo, dia 11, com dois jogos de futebol. Às 9h, acontece partida com time da Prefeitura e a Empresa Vonpar e, às 10h30min, jogo master entre o Sete e o Guarani de Garibaldi, que trás em seu elenco os ex-atletas profissionais do Internacional, Iarlei e Vinicius. Ao meio-dia será servido almoço para o público. Durante a festa, será criada a parede da fama do Sete com a presença de ex-dirigentes e ex-atletas. (Texto e fotos de Júlio A. Gerhardt)

Por daiane