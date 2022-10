Dilemas eleitorais

Resenha do Solano

Num ano em que possivelmente as pesquisas não vão ter tanta influência no resultado das eleições, a maioria das pessoas ainda tem dúvidas em quem votar. No primeiro turno, muitos ainda vão votar por convicções. Pela minha análise, considerando todos os nomes que tive a oportunidade de conhecer, para o Piratini, talvez, menos de dois candidatos apresentaram propostas de desenvolvimento do RS e trabalho. O resto são políticos bons de comunicação e acordos, ou pertencentes às bandeiras da moda e anti-moda.

Para o senado só vejo uma pessoa com conhecimentos estratégicos de RS, Brasil e Internacional, para ajudar apitar com qualidade sobre o futuro da soberania nacional. Os demais já serviram os gaúchos de uma forma muito qualificada, mas este não é o momento deles. Entretanto, a maioria irá escolher se a partir de 2023 teremos dois senadores de esquerda entre os três titulares, ou dois de direita, ou uma opção de “centrão”.

Como uma refeição de qualidade não é determinada pelo ingrediente principal, é preciso analisar todos os acompanhamentos, entradas, prato principal e sobremesa, para uma apreciação mais saborosa e satisfação mais completa.

Falo isso porque nos demais cargos legislativos tanto para a AL/RS e Câmara Federal, sempre fica a dúvida, apoiar nossos amigos e irmãos de convicções, ou realmente escolher quem tem chance ou está melhor preparado para o futuro. Às vezes sem querer elegemos por tabela de uma mesma coligação, nomes que tem propostas que nos desagradam. Ou pior, de uma corja que não nos interessa e acaba reproduzindo novas e velhas pragas.

Para presidência, apesar de muitos quererem um segundo turno entre a terceira e quarta vias, a maioria só tem uma dúvida: votar de manhã ou de tarde. Contudo, o resultado geral terá que ser reconhecido e se legitimado pela justiça, terá que ser respeitado.

Enquanto isso alguns políticos de municípios e vários locais do Brasil, menos na comarca de Arroio do Meio, estão preocupados com articulações e apoios em 2024. Saber ganhar e perder, ser recíproco, empático e construtivo quando se está na retaguarda ou não se está no protagonismo, são alguns dos insumos de jardins que levam anos para serem cultivados.

Não adianta falar que flores, amor e boa convivência nunca são demais se no fundo a única coisa que interessa é vencer e ter o poder, mesmo que seja de forma inconsciente. São ciclos. Algumas pessoas entendem isso mais rápido, até se reinventam para continuar jogando, outras querem reviver romances que nunca mais vão existir. Não vamos falar de perdas e coisas mais importantes que vencer e o poder. Um bom voto a todos e a todas.

CBVAM ANUNCIA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES – Em nota oficial divulgada nessa semana o Corpo do Bombeiros Voluntários de Arroio do Meio (CBVAM) anunciou o encerramento das atividades. A diretoria agradece a todos que acreditaram e, ajudaram, com doações para os eventos beneficentes, também todos aqueles que cooperaram com a entidade criada somente com o intuito de beneficiar a comunidade sem fins políticos ou partidário. Todos os valores arrecadados, nos eventos Beneficentes, serão doados a UTI do Hospital São José de Arroio do Meio.

O CBVAM foi criado no dia 17 de setembro de 2020, por um grupo de pessoas, que ao ajudar na enchente percebeu a necessidade de criar um grupo voluntario, que pudesse auxiliar as pessoas nas ocasiões de Sinistro. O grupo consiste em 40 pessoas, entre eles Bombeiros Civis, Motoristas, Mecânicos, Eletricistas, e outros profissionais que estão sempre em busca de aperfeiçoamento para ajudar a comunidade.

Conforme a presidente Jaceli Caminha Schnorr, por ser, em início de Pandemia, houve demora para sair o CNPJ. “Fomos incentivados a não divulgar sobre o projeto enquanto não fosse aprovado. Diante dos fatos, no dia 09 de julho de 2021, fomos surpreendidos com a criação de uma nova associação (Abvam), inclusive com pessoas associadas a nossa. Após isso, fomos chamados para uma reunião na Prefeitura, quando foi decidido uma união das duas associações para melhor auxiliar a comunidade. Levamos a ideia de trazer o SCAB, para ainda assim, além da ajuda de todos envolvidos, poder contar com o auxilio dos militares. Foi tentada por diversas vezes, comunicação com os envolvidos, porém sem sucesso. Novamente no dia 15 de setembro desse ano, fomos surpreendidos, ao ver a noticia no jornal, em que a prefeitura oficializou os Bombeiros Militares (SCAB) por conta própria sem mencionar a CBVAM. Por conta disso tudo, resolvemos trazer a comunidade, que fomos coagidos a manter nosso CNPJ para não haver custos de encerramento, e poder usar o registro para a criação do SCAB o que não aconteceu”, lamentou Jaceli.

O FUTURO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS – O secretário da Fazenda, Valdecir Leandro Crecêncio, “despolemizou” a insatisfação da CBVAM e explicou que a legislação estadual do Corpo de Bombeiros, impede formatos totalmente voluntários. Esclarece ainda as normas são mais restritivas com municípios com mais de 20 mil habitantes, tornando este tipo de associação inconstitucional. Tanto é que a Associação de Bombeiros Voluntários de Arroio do Meio (Abvam) foi extinta há cerca de três meses.

Desta forma o convênio junto aos Bombeiros Militares do RS será feito pela própria Administração que deve estar regularizado até o segundo semestre de 2023. Os interlocutores são o próprio Secretário da Fazenda, que é militar de carreira e o suplente Fernando Kuhn (MDB) que é bombeiro voluntário.

Depois de efetivado o convênio, o município irá fazer o chamamento público dos voluntários que receberão curso e serão supervisionados pelo Bombeiros Militares. O município também irá ceder o espaço, realizar a manutenção do imóvel e viaturas. O gerenciamento do pagamento de seguro de vida e outras questões administrativas serão feitos pelo Conselho de Segurança Pública de Arroio do Meio (Consepro) que já tem CNPJ.

Segundo Crecêncio, este formato é imparcial e técnico. Também observa que alguns municípios menores correm risco ter suas entidades voluntárias suspensas, com necessidade de adequações.

Por daiane