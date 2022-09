Curso para Cuidador de Idosos capacita 20 pessoas

O Alto Taquari

A Administração de Arroio do Meio, por meio do Conselho Municipal do Idoso (Fundo do Idoso), encerrou na última semana mais um curso de Cuidador de Idosos. O curso, realizado em parceria com o Senac, no Centro de Referência em Assistência Social (Cras), teve o objetivo de capacitar a comunidade em técnicas básicas para o cuidado com o idoso. Participaram 20 pessoas.

Conforme a coordenadora do Conselho Municipal do Idoso, Veridiana Frigieri, a atenção à saúde das pessoas idosas exige conhecimento. “O idoso bem conduzido por cuidadores capacitados conseguirá uma melhor evolução clínica e qualidade de vida. Cuidar é muito mais que um ato, cuidar é uma atitude. Requer conhecimento, responsabilidade, mas também afetividade, de ser humano entre ser humano, garantindo aos familiares a segurança e tranquilidade necessárias”.

O encerramento do curso, com duração de 40h, contou com a presença da vice-prefeita Adriana Meneghini Lermen e do secretário de Saúde, Gustavo Kasper.

Por daiane