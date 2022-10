O Alto Taquari

O CTG Tropilhas da Serra de Pouso Novo, encerrou na noite do último sábado, os festejos comemorativos de sua 42ª Semana Farroupilha. A programação que teve início no dia 17 e teve continuidade durante toda a semana passada com atividades culturais que celebraram o tradicionalismo com cavalgada, homenagem, jantas típicas, apresentação de danças e tertúlias. Em números a entidade revela que serviu mais de 2.100 almoços e jantas, destacando a presença de pessoas de vários municípios da região.

Durante a noite de encerramento, o CTG Tropilhas da Serra, da patroa Cristiane Rigo e da coordenadora cultural Cristina Paludo, promoveu a escolha do novo prendado nas categorias pré-mirim, mirim e juvenil, definido através de prova escrita e teste cultural. O cerimonial, que foi coordenado pelo ex-patrão Wagner de Oliveira, anunciou como 1ª Prenda Juvenil, Emeli Luiza Azevedo; 2ª Prenda Juvenil, Maria Carolina Vinhatti; 1ª Prenda Mirim, Maiara Cristófoli da Silva; 1ª Prenda Pré-Mirim, Maria Eduarda de Souza Moraes e 2ª Prenda Pré-Mirim, Vitória Machado Rama.

Por daiane