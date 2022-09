“Cresol: Oportunidade para bons negócios”

O Alto Taquari

A 2ª edição da Feira Imobiliária, de Construção Civil e de Serviços (IMOVE) movimentou Arroio do Meio no fim de semana. Pelo menos, vinte mil pessoas passaram pelo local nos quatro dias de feira. Além do público do Vale do Taquari, foram registradas visitantes de Venâncio Aires, Porto Alegre e Santa Cruz do Sul.

A Cresol Arroio do Meio participou pela 1º vez do evento. O gerente da instituição financeira de Arroio do Meio, Raphael Botega, ressalta que a feira é uma vitrine para bons negócios já que o setor imobiliário e de serviços cresce a olhos vistos no município. “Nosso objetivo é apoiar a feira prestando serviços de crédito com prazos e taxas competitivas”, fala.

Avalia como positiva a participação no evento onde a população pôde conhecer a Cresol que oferece soluções financeiras para todos os públicos. “Conseguimos alcançar um grande público que ainda não teve a oportunidade de visitar a agência. Esse contato foi proporcionado através da Imove. Dessa forma puderam conheceram os diferenciais da Cooperativa de Crédito presente em Arroio do Meio desde julho de 2021”, ressalta.

O gerente fala ainda das expectativas que foram alcançadas nos quatro dias de feira. “Foram dias intensos de conversas, apresentações da Cooperativa, negócios gerados e efetivados e muitas aberturas de conta. Graças à grande aderência da população arroio-meense, oportunizamos a muitas pessoas conhecerem os diferenciais da Cresol, dentre eles: conta corrente isenta de manutenção mensal; taxas diferenciadas para aplicadores/poupadores e; condições exclusivas para cada perfil de tomador de crédito, principalmente nas modalidades de construção e reforma e energia solar”, salienta.

Por daiane