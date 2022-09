Colecionar lindas histórias e manter acesa a tradição alemã

Cotidiano

Com 39 anos de atividades ininterruptas, o Grupo de Danças Helmuth Kuhn, no sábado (24), promove a 25ª Edição do Baile da Primavera, evento que não aconteceu por dois anos em decorrência da pandemia e que este ano terá a animação da Banda K’necus e o cardápio organizado pela equipe Farias, de Capitão. Para a decoração, não podem faltar as cores preto, amarelo e vermelho, além dos tradicionais e belíssimos painéis gigantes desenvolvidos por Samuel Hergessel, da Graffo Arte.

O trabalho da coordenação, totalmente voluntário, vai muito além das horas dos ensaios, são horas durante a semana dedicadas às danças, rever inúmeras vezes cada detalhe, ou até mesmo inventar uma coreografia. São meses de muitos ensaios, muito envolvimento e empenho dos integrantes e colaboradores. As apresentações preparadas com muito entusiasmo sempre encantam quem tem a oportunidade de assistir. Para as coordenadoras, Marceli Goettems Galli e Fabiane Petry, que ensaiam essas turmas, por mais que os anos passem, comentam que o frio na barriga e a emoção sempre estão presentes, mas os sorrisos e abraços no final de cada apresentação são grandes motivadores, pois assim, sentem o dever cumprido e só tem a agradecer por todo o carinho que recebem de quem dança e de quem aplaude, “é certamente um super reconhecimento, muitas vezes a gente se vê dançando sozinha e vibrando quando tudo dá certo, é muito gratificante”, destacam.

MARCELI GOETTEMS GALLI – ingressei no grupo em 1983 a convite do Sr. Helmuth Kuhn, depois me afastei por um período, mas a paixão pela dança, pelo grupo e pelas amizades que ali fiz me motivaram a retornar. Integro a atual diretoria como Secretária e faço parte da categoria Prost. Sou coordenadora desde 2008, nesta época tínhamos poucos integrantes nas categorias de base e então eu a Magda Kaufmann vimos a necessidade de fazer algo e eu aceitei o desafio. Juntas, abraçamos a causa, e refizemos o mesmo caminho que o idealizador do grupo fez há quase 40 anos atrás. Fomos de casa em casa convidar crianças e jovens e deu muito certo, pois logo estávamos com a casa cheia. Eram muitos rostinhos ansiosos para ter seu primeiro traje, aprender a dançar e representar o grupo em outras cidades. As vezes muitas pessoas até sabem que tem um grupo de danças na cidade, mas não é o suficiente, você precisa ir até as pessoas, você precisa convidá-las, as pessoas precisam saber que são bem vindas. Precisamos trazê-las para este mundo do folclore e fazer elas se apaixonarem, fazer com que a cultura germânica continue sendo conhecida e cultivada. Hoje até temos lista de espera, e na medida do possível vamos acolhendo a cada um. Para todo este trabalho se realizar, o apoio em casa é muito importante, meu marido Marco e minha filha Julia, que já foi integrante por 11 anos, me dão o apoio e suporte no que eu preciso. Minha companheira de dança é minha filha Joana Galli, que começou com 4 anos e hoje integra a categoria Oficial.

FABIANE PETRY – Estou no grupo de danças desde os 14 anos, comecei na categoria juvenil, ou seja, 34 anos de GDHK. Hoje sou coordenadora de 5 categorias de base e do Prost que é a mais antiga. A ideia de ser coordenadora surgiu da necessidade de alguém assumir essa função na categoria Prost, pois estávamos sem alguém que quisesse essa função. Estou nessa função a aproximadamente 10 anos. Após assumir esse desafio na categoria Prost, a colega Magda Kaufmann, que era a coordenadora das categorias infantis, me convidou para auxiliá-la. Aí em diante as paixões pelas atividades do Grupo de Danças só aumentaram. Estar no meio dessas crianças, jovens e adultos é desafiador, mas gratificante. Temos crianças e jovens que viram seus pais dançando e que criaram a mesma paixão que os pais têm por esse grupo. Sou apaixonada por tudo isso. Acho que essa é minha missão de vida, não ensinar somente a dança, mas proporcionar um ambiente saudável, unindo cultura, dança e diversão.

O Grupo Helmuth Kuhn conta com 170 integrantes, distribuídos em 6 categorias e os ensaios acontecem nos seguintes dias da semana:

Categoria Pré Mirim, Mirim, Juvenil: sextas-feiras a noite

Categoria Semioficial: domingos a noite

Categoria Oficial: domingos de manhã/tarde

Categoria Prost: domingos a noite

Para Marceli, participar do grupo é “colecionar muitas histórias boas, divertidas, outras nem tanto. Mas são momentos só nossos, e tenho certeza que cada um guarda de forma especial. O coração bate forte quando me refiro ao Grupo Helmuth Kuhn. Toda minha trajetória me deixa imensamente feliz e agradecida. São amigos de uma vida inteira. Muitos que eu acompanho desde os 4 anos de idade, são um pouco meus filhos e filhas. Às vezes eu ensino e muitas vezes eu aprendo com eles. É uma experiencia linda”, finaliza.

Aposta na juventude

Com o passar do tempo a Categoria Prost (categoria Pioneira) viu a necessidade de formar novas lideranças, e tão logo jovens foram convidados para integrar a diretoria e a coordenação, uma atitude certeira. Atualmente, fazem parte da diretoria do grupo integrantes da categoria Oficial, como Weslei Loch – vice tesoureiro, Leticia Leidens Kunzler – Vice- Secretária, e do Conselho Fiscal; Luis Felipe Zanettin e Gabriela Larissa Schmitz que também é coordenadora Adjunta. “Apostar nos jovens, incentivando-os a aceitar novos desafios e compromissos, acreditando em sua potencialidade e ideias certamente só fará o grupo se fortalecer”, destaca o atual presidente Marcelo Dullius.

Gabriela Larissa Schmitz

Coordenadora Adjunta



Coordenar as categorias de base está sendo uma experiência desafiadora para mim. Poder me aproximar mais de cada dançarino, conhecê-los e entender que cada um tem o seu tempo para aprender uma dança nova é algo que exige muita atenção e paciência. Mas ver que o resultado final é um espetáculo, com direito a muitos elogios e aplausos, é emocionante demais. Não tem preço que pague esse momento. É muito gratificante poder compartilhar a nossa cultura alemã com outras pessoas. Eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte disso e ver que todo o nosso esforço, no fim, vale a pena.

Felipe Schmitz

Coordenador Adjunto



Auxiliar na coordenação das categorias de base está sendo um desafio enorme, visto ser necessário compreender os desafios e limites de cada integrante.

A rotina de ensaios é intensa, puxada e de muita responsabilidade, mas com o apoio das colegas Fabiane Petry (coordenadora) e Gabriela Schmitz (auxiliar), tudo fica mais leve.

As atividades são realizadas de forma voluntária, demandam muito esforço, dedicação e são prioridade pra mim, que danço há 12 anos no Grupo de Danças Helmuth Kuhn.

Mas, o que faz tudo valer a pena é o carinho que recebo dos pais e das crianças que nos acolhem em seus abraços, nos sorrisos e nos gestos simples de amor.

Ser integrante do Grupo e, desde o início do ano, auxiliar na coordenação, é motivo de muito orgulho, pois é de um aprendizado e amadurecimento constante.

Douglas Elias Borgmann

Coordenador Adjunto



Depois de dois anos parados em virtude da pandemia, o ano de 2022 veio com um desafio a mais, auxiliar na coordenação do grupo de dança na categoria Oficial. Desafio esse que requer muita dedicação e responsabilidade, pois precisamos sempre estar em buscar por novas ideias de danças, tirar a coreografia, adaptar ela para nossa realidade e por fim montar uma apresentação.

Coordenar um grupo de jovens, está sendo o desafio maior, conciliar os ensaios com os compromissos fora do grupo com estudos, trabalhos e questões particulares. Porém voltar a dançar, nos traz alegria e poder sentir a ansiedade do público, sentir aquele frio na barriga antes das apresentações é muito bom e ao final receber os aplausos do público, os sorrisos estampados no rosto torna tudo muito gratificante.

E assim percebo no final de cada apresentação, o sorriso e a felicidade de cada integrante, e isso tudo, faz valer a pena cada esforço e dedicação.

Suélin Kunzler

Coordenadora Adjunto

Auxiliar na coordenação se torna um desafio, pois a cada ano que se passa, o público que comparece em nosso baile espera sempre mais das apresentações.



Além disso é um compromisso de muita responsabilidade, pois as danças precisam ser repassadas ao grande grupo de forma correta, o que demanda comprometimento e dedicação.

Categoria Prost: é a pioneira, nesta foto com 9 integrantes fundadores que iniciaram na dança em março de 1983

Programe-se

A cada 5 anos, ao invés do Baile da Primavera o grupo organiza o Baile alusivo ao Aniversário quando acontece o Encontro Folclórico e grupos de danças de outras cidades vem prestigiar o trabalho desenvolvido aqui. Para 2023 a data já está marcada, dia 30 de setembro.

