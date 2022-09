Centenas de familiares prestigiam torneio na praça

Esportes

Um público de 500 pessoas acompanhou o primeiro torneio interno do projeto federal Esporte Cidadania realizado pela Escolinha Rui Barbosa. Os jogos ocorreram na quadra da praça Flores da Cunha, no Centro de Arroio do Meio, e envolveram mais de 180 atletas de Arroio do Meio. Também houve a participação de apoiadores, distribuição de brindes e entrega de medalhas para todos os participantes.

LIGA GAÚCHA DE FUTSAL – No domingo, a categoria Sub-11 da Escola de Base Rui Barbosa recebe o MGA Games de Caxias do Sul pelas oitavas de final da Liga Gaúcha de Futsal. O confronto ocorre no Paroquial.

COPA NOLIFUTE – Pela Copa Nolifute de Futebol de Campo, no sábado, o Rui Barbosa recebe o CTE de Roca Sales. Às 8h30min joga a categoria 2007/08. Às 9h30 a 2009/10. E às 10h30 a 2011/12.

Por daiane