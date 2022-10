O Alto Taquari

Iniciou na quarta-feira, dia 28, a campanha de incentivo ao comércio Arroio do Meio Comprar Aqui é Show. O lançamento oficial ocorreu na terça-feira, dia 27, na Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acisam), durante a realização do Café.com, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) que teve um público de 180 pessoas.

Com 132 estabelecimentos participantes, entre comércio e prestadores de serviços, sendo 73 associados ao CDL e 59 não associados, a campanha se estende até 29 de dezembro e distribuirá R$ 70 mil em premiação contemplando 70 ganhadores. Serão sorteados 60 vale-compras de R$ 500, sete vale-compras de R$ 1 mil, duas poupanças de R$ 4 mil e uma poupança de R$ 25 mil. Os sorteios serão realizados nos dias 27 de novembro durante o baile de escolha da rainha do município, em 18 de dezembro em evento natalino e 29 de dezembro num happy hour na Rua de Eventos.

O presidente da CDL Tiago d’Avila Neumann, agradeceu os parceiros e patrocinadores, Sicredi, Girando Sol, Grupo Thérapi, prefeitura e a Câmara de Vereadores que autorizou o repasse. “Em 2021 já havíamos tido números expressivos, com cem estabelecimentos participantes e 170 mil cupons distribuídos. Neste ano os números são ainda melhores. O que evidencia que é uma campanha importante para fomentar e desenvolver o comércio, emprego e geração de renda”.

Para a realização desta campanha, a Administração repassou para a CDL o valor de R$ 85 mil. O prefeito Danilo José Bruxel, convidou a vice Adriana Celestina Meneghini Lermen, e os secretários de Indústria, Comércio e Turismo, Jonas Reinaldo Schwarzer e da Fazenda, Valdecir Leandro Crecencio, para se fazer presentes ao palco e dar detalhes da importância retomada de campanhas de incentivo ao comércio. Destacou o empenho da equipe das secretarias e sensibilidade da Câmara em aprovar o repasse e agradeceu a parceria das empresas Girando Sol e Neugebaeur, no suporte decorativo para preparação da programação Natalina, que também terá atrativos na área de lazer. “As lojas também estão fazendo a sua parte. É importante para atrair consumidores de fora. Temos produtos diferenciados e de qualidade no comércio”, destacou o prefeito.

A vice-prefeita Adriana detalhou atrações Danúbio Azul no baile de escolha da rainha do município, em 27 de novembro, o espetáculo natalino Show Quatro na Rua de Eventos e o Papai Noel circulando pela rua principal no dia 18 de dezembro, e o Happy Hour com Jonanthan Severo no dia 29 de dezembro. Também detalhou outras iniciativas como o lançamento do livro Um Espaço do Meu Espaço, desenvolvido por alunos da rede municipal, Cinema na Praça e competições esportivas como o vôlei de areia.

A secretária executiva da CDL, Raquel Scheid, explicou os critérios da campanha para comerciantes e consumidores para evitarem equívocos no preenchimento das cartelas que serão restritas a pessoas físicas. A cada R$ 100 em compras vinculado a Nota Fiscal / Cupom Fiscal, o consumidor terá direito a uma cartela para concorrer, limitado a vinte cartelas por compra.

Por daiane