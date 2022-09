Brechó supera expectativas

Resenha do Solano

Mais de 300 peças de roupas de todas as estações e gêneros foram revendidas no brechó do grupo de voluntárias “Amor e Proteção Animal”, realizado na sábado na Rua de Eventos em Arroio do Meio. De acordo com uma das voluntárias, a empresária Regina Dutra, a ação ocorre trimestralmente e tem sido muito bem recebida pela comunidade regional. Esporadicamente também são realizadas rifas.

Com os recursos angariados são adquiridos equipamentos e materiais para confecção de casinhas para pets por meio de projeto social desenvolvido pelo Conselho Comunitário de Execução Penal no presídio estadual de Bela Vista, de ração e medicamentos, além de despesas logísticas. “Não achamos justo a prefeitura ter que transportar tudo”, entende Regina.

Os itens são distribuídos para famílias carentes e entidades de bem estar animal de toda região e fora dela. Criado há três anos, o grupo Amor e Proteção Animal também é responsável pela decoração da Festa de São João da Apama, em que as tendas são feitas por mão de obra carcerária.

As voluntárias também contam com a doação de empresas e de profissionais da construção civil. Entre outras iniciativas também contratam profissionais que realizam o cercamento de terrenos de famílias carentes que possuem pets.

A agenda de ações e outras iniciativas são divulgadas na página do grupo nas redes sociais.

TONS CORRIQUEIROS DE DEBOCHES – A vice-prefeita de Arroio do Meio, Adriana Celestina Meneghini Lermen, ficou chateada com a opinião da coluna a respeito de um diálogo entre adversários nos corredores da prefeitura. Ela esclareceu que o vocabulário ‘filme de comédia policial’ é corriqueiro, e analisou que possivelmente a imprensa tirou conclusões em cima de uma ‘cena’ fora de contexto.

IMOVE EVIDENCIA VEIA PARA NEGÓCIOS – Circulei pela 2ª Imove na sexta-feira. Embora alguns estandes estivessem mais voltados para o networking e relacionamento com o público, o que se viu é que muitos aproveitaram o momento para apresentar seus diferencias – de material de acabamento, projetos e tecnologia a imóveis – e, não perderam tempo para fazer preço e negociar propostas. A principal marca sem dúvida foi a receptividade, bom nível de preparo e o espírito para negociar. Nesses quesitos não perderam em nada para outras feiras ‘maiores’, pelo contrário. Como sugestão, seria interessante realizar as palestras técnicas que interessam mais setores, de manhã antes da feira ser aberta a visitação. Para que todos os empresários, profissionais e público possam absorver essas projeções em torno de tendências. Além de ser um chamariz, serviria de concentração e motivação para vender e encorajar compras.

PALANQUES DIFERENCIADOS – Algumas pessoas acreditam que artistas, profissionais de análise e opinião especializada e ídolos do esporte, têm palanques diferenciados na corrida eleitoral. São só mais algumas profissões de visibilidade, como ser operador de máquinas ou servidor público, comerciante, professor e empresário. A questão é ser ético, ou não ser ético no uso desses espaços. Mas isso é a população que escolhe.

A PALAVRA DA MODA – Segundo estudos e práticas em torno do melhoramento humano, a virtude é autocodificável. É uma questão de querer evoluir, se submeter a constrangimentos, ter a noção do que se está fazendo, deixar virar ‘piloto automático’ e partir para outra fase. Como aprender a andar de bicicleta, nadar, tocar um instrumento musical e diversas coisas na vida.

Falo isso por que muitos criticaram a palavra ‘imbrochável’ utilizada em discursos políticos recentes, acusando adeptos do novo vocabulário de machistas. Já outros, avaliam que ela é uma nova variação ou até evolução mais fofinha da palavra ‘imbatível’, pois supera a mera ‘autoconfiança’. O resultado das eleições vai dizer se a palavra mais falada das últimas semanas vai entrar no dicionário oficial. Mas no vocabulário popular vai ficar independentemente do resultado.

Se analisarmos o debate eleitoral apenas neste contexto, até parece superamos a fase de estarmos preocupados com prometer e cumprir. Ou melhor, não estamos criando expectativas e sim vivendo o presente e curtindo os processos.

Por daiane