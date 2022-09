Brechó pela causa animal ocorre sábado

Resenha do Solano

Está programado para às 8h deste sábado, dia 10, na Rua de Eventos, o brechó do grupo de voluntárias “Amor e Proteção Animal”. De acordo com uma das voluntárias, a artista plástica Ivone Dutra, a iniciativa visa angariar fundos para a causa animal.

O grupo está por trás de um projeto social desenvolvido pelo Conselho Comunitário de Execução Penal. A confecção de casinhas para pets é realizada por seis presidiários do Presídio Estadual de Bela Vista. Além da oportunidade de ressocialização, de acordo com o diretor do presídio Rogérgio Tatsch, para cada três dias trabalhados, os presos têm regressão de um dia de pena.

Ivone acrescenta que o projeto já resultou na confecção de mais de 500 casinhas, que são doadas a famílias carentes de toda a região. Entre as empresas parceiras que doam paletes e outros materiais estão a Girando Sol, Central Sul, Indufrio, Construtora Diamond e Serraff, além de profissionais da construção civil que doam sobras de tintas e pregos.

A entidade também agradece à prefeitura pelo suporte logístico e eventual doação de material de descarte, como telhas da cobertura da Rua de Eventos. Entre as requisições para credenciamento às casinhas está a castração dos animais.

As voluntárias afirmaram que a Associação de Proteção Animal de Arroio do Meio (Apaam) não tem nenhum envolvimento com a confecção de casinhas, conforme relatado por pessoas em notícia divulgada na página 03 da edição passada.

TONS DESNECESSÁRIOS PARA DEBOCHES – Na semana passada, inevitavelmente ouvi deboches em tons ameaçadores entre adversários, nos corredores da prefeitura. Na minha opinião, não se usam palavras em tons de fatalidade, nem em brincadeira. Sorte que a vítima levou na brincadeira. “Não adianta matar, vão surgir outros como tiririca”, ironizou. Nessas e outras, a gente agradece por pelo menos não ter deficiência auditiva. Além de ser deselegante, este tipo de vocabulário é perigoso, pois pode gerar efeitos colaterais, como disseminação gratuita do ódio ou explicações na justiça. A melhor forma de desconstruir adversários é valorizar seus pontos fortes e apresentar melhores.

SETE DE SETEMBRO, POLÍTICA E REALIDADE – Os 200 anos do grito “liberdade ou morte” de Dom Pedro I, foram lembrados e até comemorados de diferentes formas em todo o Brasil. O clima agradável no Vale do Taquari possibilitou uma passeata três vezes superior em comparação com 2021.

Como no ano passado, nos manifestos, só vi pessoas trabalhadoras e ordeiras, de todas as idades. Nada de bebidas alcoólicas ou churrasqueada e etc. Mas também vi jovens trabalhadores e preocupados com o futuro escutando som e assando um churrasco na beira de lagoas e açudes. Não tem nada de errado nisso. Outros, não foram nos atos, nem nas programações culturais, pois tinham compromissos profissionais e/ou optaram por trabalhar ‘em casa/projetos paralelos’.

Não tenho preferência partidária. Mas sim, apesar de a política não ter efeito direto nas nossas realizações pessoais – a não ser que sejamos políticos ou termos outros ‘interesses’ – as decisões em Brasília, RS e municípios, às vezes atrapalham. Porém, quem manda é a ‘maioria’ ou os ‘grandes players’?

FALTA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – O ferimento da bala em um taxista, a fratura de uma motociclista (página 14) e a necessidade de cirurgias em Canoas, expõem que não temos especialidades médicas suficientes no Vale do Taquari. Não são só vítimas de Arroio do Meio e região que vão para Canoas. Isso expõe que há nichos para os hospitais qualificarem seus blocos cirúrgicos e viabilizarem suas UTIs da forma mais nobre possível.

PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS DE SETEMBRO – Sempre muito bonito ver a empolgação e o encanto das crianças diante das atrações da CulturArte e da Feira do Livro de Arroio do Meio. A programação, que perpassa governos, é um marco para as equipes que a organizam. Além de muito trabalho, há o desafio de fazer um evento ainda melhor do que o anterior. Mesmo não sendo tarefa fácil, até hoje é um dos motivos para a continuidade das duas programações.

Depois de dois anos de restrições por causa da pandemia da covid-19, o feriado da Independência voltou a ter a Rua de Eventos lotada. Além da Feira do Livro e da CulturArte, já tradicionais na data e que não foram realizadas presencialmente nos dois anos anteriores, houve também a retomada do Festicam, que é uma oportunidade para novos talentos subirem ao palco.

E, depois da Imove (encarte especial), teremos a Semana Farroupilha.

Por daiane