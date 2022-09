Esportes

A Liga de Bocha de Arroio do Meio realizou no sábado, dia 03, os jogos da 6ª rodada do primeiro turno do Campeonato Municipal de Veteranos – Taça Cresol. A rodada teve em Rui Barbosa, Esperança-RB “B” 1 x 7 Rui Barbosa; em São Caetano, Pituca 6 x 2 Cruzeiro; no Glória, Glória “B” 8 x 0 Esperança-RB “A”; em Dona Rita, Dona Rita 3 x 5 Amigos; em Arroio Grande, União 3 x 5 Glória “A” e, em Bela Vista, Central 5 x 3 Guarani.

Neste sábado, dia 10, será disputada a 7ª rodada. Jogam em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Passo “B”; em Linha 32, Cruzeiro x Esperança-RB “B”; no Passo do Corvo, Passo “A” x Glória “B”; em Rui Barbosa, Esperança-RB ”A” x Amigos; no Glória, Glória “A” x Forquetense e, em Bela Vista, Central x União. O certame é disputado por jogadores que completam 40 anos ainda em 2022, e tem a participação de 15 equipes que estão divididas em três chaves.

Por daiane