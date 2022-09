Arroio do Meio sedia primeira Copa Gaúcha de Jiu-Jitsu Kids

Esportes

Neste domingo, dia 18, ocorre a primeira Copa Gaúcha de Jiu-Jitsu Kids, no Ginásio PA-Rural, em São Caetano, Arroio do Meio. Participarão 130 atletas no total, sendo 120 crianças e 10 adultos de sete cidades diferentes do estado.

Serão 50 atletas de Lajeado, 39 de Arroio do Meio, 20 de Vacaria, nove de Estrela, seis de Sinimbu, cinco de Candelária e um da Região Metropolitana, divididos em 10 equipes. O evento inicia às 9h e o ingresso custa R$ 10 ou 1kg de alimento não perecível que será doado ao Cras do município.

A copa visa a inclusão social e haverá atletas com necessidades especiais competindo. Às 9h45min inicia a categoria feminina e às 10h30min a masculina, nas categorias pré-mirim, mirim, infanto-juvenil e juvenil, dos cinco aos 16 anos.

Eduardo Friedrich, 38 anos, idealizador do campeonato, salienta a importância de as crianças praticarem algum esporte. “Estão muito vidradas no celular, então, incentivá-las a saírem de casa e fazer algum esporte é fundamental para o desenvolvimento delas”. Friedrich é bicampeão sul-brasileiro e 13 vezes campeão gaúcho de jiu-jitsu, pelas categorias pesadíssimo (acima de 100kg) e absoluto (livre).

Em fevereiro de 2021, percebendo essa necessidade das crianças, abriu a academia Alliance Jiu-Jitsu Arroio do Meio, com mais de 100 alunos, entre crianças de três anos e meio até 16 e também adultos. A academia fica localizada no subsolo do Ginásio Paroquial. Alliance Jiu-Jitsu Team tem mais de 300 escolas afiliadas pelo mundo, em 29 países diferentes. E neste ano, Friedrich organiza a primeira Copa Gaúcha de Jiu-Jitsu Kids, “desde 2018 estava com a ideia de fazer um campeonato e agora em 2022 chegou o momento. A ideia é realizar quatro campeonatos por ano”, destaca.

As 10 equipes participantes receberão troféus, conforme o número de inscritos. Haverá medalhas para os primeiros, segundos, terceiros e quartos colocados de cada categoria. Todas crianças que competirem ganharão um kit de chocolates da Neugebauer.

A copa terá arbitragem profissional e os atletas serão divididos por idade, peso e faixa para não haver desigualdade entre os competidores. Adultos, dos 16 aos 30 anos, e masters, acima de 30, também lutarão.

Destaque para a luta casada entre um faixa preta de 46 anos e um faixa roxa de 63 anos. “Será uma luta demonstrativa muito especial, de superação e força de vontade”, realça Friedrich que convida a todos a prestigiar o evento.

No domingo será servido almoço no ginásio, no valor de R$ 22. O cardápio tem carreteiro, massa, maionese e salada verde. Reservas podem ser feitas pelo Whatsapp (51) 997917454, com Eduardo Friedrich, até sábado. Também haverá cartões disponíveis na hora.

