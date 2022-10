Arroio do Meio receberá Projeto Bike Solidária

O Alto Taquari

Em recente reunião realizada no gabinete do prefeito de Arroio do Meio Danilo Bruxel, foi apresentado à Administração Municipal detalhes do projeto Bike Solidária. O momento contou com a presença da vice Adriana Meneghini Lermen, do delegado Dinarte Marshall Júnior, representantes do Consepro, da secretaria de Educação, do Alsepro e Senai.

O projeto realizado pelo Ministério Público da Comarca de Lajeado, por meio das Promotorias de Justiça Criminal e Especializada, Alsepro, Polícia Civil e Senai representa uma forma inovadora, criativa e colaborativa de encontrar soluções para a formação profissional dos jovens que frequentam a rede pública de ensino do município. Além disso, o Bike Solidária dá um destino correto para as bicicletas que estão sem utilização no depósito da Polícia Civil.

Oferecido pelo Senai, o curso Mecânica de Bicicleta possui uma carga horária de 80 horas, sendo realizado no turno oposto da escola. A capacitação aborda desde questões ligadas à mecânica, conserto e restauração, até empreendedorismo, higiene e segurança.

Bem aceito pela Administração, o projeto deve ser realizado no município no primeiro semestre de 2023, após o início do ano letivo.

Por daiane