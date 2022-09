O Alto Taquari

Arroio do Meio busca unidade própria do Corpo de Bombeiros

O prefeito de Arroio do Meio, Danilo Bruxel, recebeu nesta terça-feira, dia 13, em seu gabinete, a visita do novo comandante do Corpo de Bombeiros de Lajeado, capitão Thalys Stobbe. No ato, acompanhado pelo tenente Fausto Gusmão Althaus, foi reafirmado o trabalho de parceria entre o Executivo Municipal e o Corpo de Bombeiros para a instalação de uma unidade da corporação no município.

O município já possui junto aos bombeiros o projeto de intenção para instalar o Serviço Civil e Auxiliar de Bombeiro (SCAB), uma unidade de bombeiros composta por voluntários sob a coordenação e supervisão dos bombeiros militares. Nesta conjuntura, o município cede o espaço físico para a sede do Corpo de Bombeiros com prédio adequado para esta atividade, bem como faz o aporte da manutenção básica. Já o Corpo de Bombeiros cede uma viatura, Auto Bomba Tanque (ABT), instrução e equipamentos necessários para a atividade.

O processo é um tanto demorado, em razão da burocracia, mas teve o passo inicial dado entre as partes. Ainda participaram da reunião a vice Adriana Meneghini Lermen, secretários da Administração, Aurio Scherer; da Fazenda, Valdecir Crecencio e das Obras, Cristian Perin, além do coordenador do departamento do Meio Ambiente, Paulo Régis Rheinheimer Júnior e o vereador Nelson Paulo Backes.

