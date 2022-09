O Alto Taquari

Professora Andréa Susana Lange Barth

A trigésima festa dos livros se inicia na próxima segunda-feira, dia 05, e se estende até o dia 09 de setembro. Uma pátria se faz com homens e livros, já dizia Monteiro Lobato, e é isso que Arroio do Meio faz há muito tempo. Uma marcha rumo ao conhecimento, lazer e entretenimento. Eu diria, uma marcha de soldados leitores. Passo firme e forte no chão do conhecimento. Não há canhão, nem batalhão, só diversão, que cabe nas mãos, histórias que ficam no coração, mexem com a emoção e transformam o cidadão.

Orgulhosamente, podemos dizer que, dos duzentos anos da independência do Brasil, Arroio do Meio, há trinta, comemora com a festa dos livros. A Praça Flores da Cunha será palco para o desfile de muitas obras com magia, encantamento, cultura, diversão e, claro, muita história esperando ser descoberta por você, leitor.

Por diversas vezes já afirmei que comemorar o dia da Independência, tem tudo a ver com livros. A independência através da leitura. A leitura liberta. O livro te livra.

Em tempos de tecnologias digitais, jogos eletrônicos, livros digitais…é desafiador e, ao mesmo tempo, encantador apostar e acreditar na beleza e grandeza de uma feira de livros.

E, para finalizar, algumas frases de alguns escritores, cujos livros certamente estarão no palco central da feira.

“A leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas, por incrível que pareça, a quase totalidade não sente esta sede”. Carlos Drummond de Andrade

“O processo de leitura possibilita essa operação maravilhosa que é o encontro do que está dentro do livro com o que está guardado na nossa cabeça”. Ruth Rocha

“Meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever – inclusive a sua própria história”. Bill Gates

“Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas.

Os livros só mudam as pessoas”. Mario Quintana

“O conhecimento serve para encantar as pessoas, não para humilhá-las”. Mario Sergio Cortella

“Milhares de pessoas acreditam que ler é difícil, ler é chato, ler dá sono, e com isso atrasam seu desenvolvimento, atrofiam suas ideias, dão de comer a seus preconceitos, sem imaginar o quão a leitura os libertaria dessa vida estreita. Ler civiliza”. Martha Medeiros

E para finalizar: “A Feira do Livro é um sinal poderoso de que a comunidade valoriza o conhecimento”. Afirmação da Professora Ivete Kist, patrona da 16ª Feira do Livro de Lajeado.

Por daiane