39º Festival de Coros encanta público

Cotidiano

No sábado, 27 de agosto, ocorreu o 39º Festival de Coros, na Igreja Luterana São Paulo, em Arroio do Meio. Organizado pela Coral Municipal de Arroio do Meio (Comam), em parceria com o Núcleo de Cultura, o evento teve como finalidade o fortalecimento da interação social e cultural por meio dos cinco corais participantes.

Na ocasião, o pastor Jair Erstling se disse honrado pela oportunidade de receber o festival em sua igreja. O prefeito Danilo Bruxel ressaltou a importância do evento e a maneira como o Comam representa o município. “Estamos felizes pelo nosso Coral Municipal, que há 47 anos representa Arroio do Meio em todo o Estado”.

Iniciando as apresentações com show de vozes cativantes, o Comam, regido pelo maestro Martin Altevogt, foi o primeiro a se apresentar. Em seguida, foi a vez do Coro do Núcleo Cultural de Estrela, regido pela maestra Carolina Wiethölter Andrade, mostrar o seu talento. Composto somente por mulheres, o terceiro grupo a se apresentar foi o Grupo Vocal Tramavoz, de Carlos Barbosa, também regido por Martin Altevogt. Posteriormente, se apresentou o Vocal Novo Brilho, de Travesseiro, regido pelo maestro Paulo Roberto Haas. Fechando as apresentações individuais dos corais, foi a vez do grupo Espelho Sonoro, de Caxias do Sul, encantar o público com os sucessos de MPB.

Finalizando o evento, após as apresentações serem aplaudidas de pé pelo público, os grupos subiram no palco e cantaram em conjunto a canção de bênção “Que a Luz de Cristo Brilhe”.

Por daiane