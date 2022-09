31º Festicam ocorre no feriado de 7 de setembro

Cotidiano

Entre as atividades que compõem a CulturArte de 2022 está a 31ª edição do Festival da Canção Arroio-meense (Festicam). Idealizado em 1985 por Paulo Schnorr, com colaboração do Bokagy e do grupo de jovens Semear, o festival teve sua última edição realizada em 10 de novembro de 2019. Devido à pandemia, em 2020 e em 2021 não foi possível realizá-lo.

Neste ano, o Festicam ocorre no feriado de 7 de setembro, na Rua de Eventos, no Centro de Arroio do Meio. Com início às 17h30min, o festival será aberto com show de Emerson Santos (o Suco), seguindo com apresentações de Katherine Reckziegel, Lívia Meyer Hermann, Maria Aline de Oliveira Buhl, Luísa Noll Majolo, Amanda Liesenfeld Scheid, Ângela Hilgert, Helines Dutra de Souza, Giovana Rodrigues de Lacerda, João Nogueira Ribeiro, Manuela Morais Berté, Maria Eduarda Vidaletti, Tainá Pavoni, Tássia Beatriz Scherer, Maria Eduarda Ferreira, Erika Campiol, Sofia Rodrigues da Silva, Kayo Kappler e Kayla Kappler, Aécio Kappler e Kayo Kappler, e Maria Eduarda Kunzler, respectivamente. Alguns desses artistas foram indicados pelos professores de música Simone Buttini, Iberlan Jorge Ferreira e Ermilo Berté, dando mais qualidade ao evento.

O encerramento fica a cargo da Banda Barbarella, às 19h30min, que promete um show para ficar na história. Será a quinta vez que a banda participará do festival. A primeira vez foi em 1986, quando o Festicam acontecia no antigo Cine Teatro Real.

