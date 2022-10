104ª ZE tem mais de 27 mil eleitores

O Alto Taquari

Os seis municípios que compõem a 104ª Zona Eleitoral – Arroio do Meio, Capitão, Coqueiro Baixo, Nova Bréscia, Pouso Novo e Travesseiro – totalizam 27.087 eleitores aptos a votar no domingo.

Arroio do Meio soma mais da metade do eleitorado da 104ª ZE, com 16.626 votantes. Na sequência vem Capitão, com 2.758, e Nova Bréscia, com 2.728. Travesseiro conta com a 1.960 votantes aptos, enquanto Pouso Novo tem 1.632 e Coqueiro Baixo 1.383. A grande maioria do eleitorado da 104ª já tem a biometria cadastrada. São 25.909 eleitores com identificação biométrica e 1.178 sem biometria.

A 104ª ZE totaliza 102 seções: 54 em Arroio do Meio, 12 em Capitão, 11 em Nova Bréscia, 10 em Travesseiro, 9 em Coqueiro Baixo e 6 em Pouso Novo. Nos seis municípios são 61 locais de votação.

Mais de 500 pessoas envolvidas

Para que as eleições ocorram com tranquilidade, é preciso o trabalho coordenado de uma grande equipe de mesários, administradores de prédio, auxiliares, técnicos, junta eleitoral e motoristas. Só na 104ª ZE são mais de 400 mesários, quatro para cada seção. Somados aos demais envolvidos, estima-se que mais de 500 pessoas vão trabalhar para garantir o direito ao voto.

Por daiane