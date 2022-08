Cotidiano

Foi lançada na tarde de quarta-feira, 10 de agosto, a 18ª edição da CulturArte e a 30ª edição da Feira do Livro de Arroio do Meio. O lançamento ocorreu na Casa do Moinho e contou com a participação de autoridades, diretoras de Escolas Municipais, Escolas Comunitárias Infantis, Colégio Bom Jesus São Miguel e Escola de Ensino Médio Guararapes e do grupo teatral FoiceAcena, que encenou um trecho da obra Romeu e Julieta, de Willian Shakespeare.

Segundo a secretária da Educação, Iliete R. Winck, a CulturArte é um evento anualmente esperado por todos e sempre desperta o gosto e o prazer pela leitura. “É momento de enriquecimento cultural da comunidade arroio-meense, especialmente para os nossos estudantes da rede de ensino municipal, estadual e privada. Estamos felizes por hoje estarmos lançando este evento, pois serão desenvolvidas diversas atividades que encantarão àqueles que participarem”.

Iliete agradeceu à Administração Municipal, ao Núcleo de Cultura e a todos os que de alguma forma contribuem para que eventos como este sejam possíveis no município. Enfatizou ainda a alegria em poder fazê-lo acontecer de forma presencial, visto que não ocorreu em 2020 e, em 2021, foi virtual, em função da pandemia.

A CulturArte, organizada pela secretaria de Educação e com apoio da Administração Municipal, é o maior evento educacional e cultural de Arroio do Meio e, neste ano, tem como tema “Vem… Conta uma história pra mim!”. As programações iniciaram ainda na quarta-feira, 10 de agosto e se estendem até 9 de setembro, quando haverá o show de encerramento no CTG Querência do Arroio do Meio. São abrangidas 10 Eceis, 13 Emefs, uma escola estadual, uma escola privada e a comunidade em geral.

Entre as diversas programações que ocorrem no período da CulturArte, a principal e maior delas é a Feira do Livro, que chega a sua 30ª edição. A solenidade de abertura será no dia 5 de setembro, às 13 horas, na Rua de Eventos, e culmina em 9 de setembro. Além disso, a feira contará com a presença de escritoras, mostra pedagógica da Educação Infantil, animador cultural, palco aberto de talentos, orquestras municipais, noite dos escritores locais, peça teatral, programação do dia 7 de setembro (com momento cívico, apresentação da Acma – Schtena Big Band, peça teatral, apresentação de danças, Festicam, show da Banda Barbarella) e show de encerramento.

Por daiane