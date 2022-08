Uma palavra que abala

Em Outras Palavras

Existem ocasiões em que uma única palavra é capaz de provocar um terremoto de emoções, um tsunami impossível de descrever verbalmente ou por escrito. Situação similar, por motivos que os prezados leitores logo entenderão, ocorreu quando nasceu minha filha mais velha, Laura, depois de duas gravidezes frustradas que geraram depressão, revolta, incompreensão.

Acompanhei todas as consultas e exames de imagens, as famosas ecografias, a que minha esposa se submeteu. À época – estou falando de 1994! – a tecnologia do segmento apenas engatinhava. A descoberta do sexo do feto era um grande avanço, além de detectar algumas malformações.

Também acompanhei todo processo de preparação hospitalar, desde a saída de casa, às pressas, até o nascimento da guria. É uma sensação indescritível, um turbilhão resultante do nervosismo e tensão, lágrimas e sorrisos em profusão. Depois do primeiro choro e de contar todos os 10 dedinhos das mãos e dos pés, foi momento de curtir o rebento recém-chegado.

Menos de dois anos depois chegou Henrique que, segundo todos que nos conhecem, se constitui num clone deste que vos digita. Para comprovar a tese, o guri formou-se em jornalismo, gosta muito da profissão, é um apaixonado. Como diz o refrão daquela música gaudéria… “saiu igualzito ao pai!”.

Ao ouvir “pai” tremi porque a responsabilidade

é gigantesca. E não há curso que ensine o ofício

Nas duas situações a segunda grande emoção aconteceu no dia em que meus filhos proferiram a palavra “pai”. Na primeira saí correndo da sala para chorar no cantinho, num gesto automático. O termo tinha (e tem) um significado gigantesco, consequência do modelo que tive do velho Giba. Era um daqueles alemães durões, que não beijava a família, era econômico nos carinhos. Mesmo assim, sabíamos que ele estava presente, sempre pronto a apagar nossos incêndios.

Ao ouvir “pai” pela primeira vez, imediatamente um filme passou pela minha cabeça. Lembrei-me dos avós, homens forjados na dificuldade de morar na colônia, por vezes sem eletricidade ou recursos de saúde entre outras facilidades. Também lembrei de pais dos amigos que nos recebiam cheios de atenção, guloseimas e carinho.

Ao ouvir “pai” tremi porque a responsabilidade é gigantesca. Não há curso que ensine o ofício. É preciso sensibilidade para copiar bons exemplos, bom senso para evitar equívocos, amor intenso para sublimar falhas. Tento ser bom profissional e bom amigo, mas acima de tudo, um bom pai.

Obrigado a Laura e ao Henrique que entendem minhas falhas, mas que retribuem com muito amor, afeto, respeito.

Por daiane