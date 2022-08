O Alto Taquari

Professora Andréa Susana Lange Barth

Ich habe schon als Kind Deutsch gelernt.

Meine Großmutter Leonor hat uns immer gesagt, dass sie nur dann ein Weinachtsgeschenk bekommt, wenn wir deutsch sprechen lernt. Ich danke meiner Großmutter. Dank ihr, dass ich alles sprechen und verstehen kann. So war es letzten Freitag, ein Abend mit ökumenischem Gottesdienst, Liedern und Reden in deutscher sprache.

Deustcher Abend war sehr schön.

Como só sei falar o alemão, e não escrever, preciso de ajuda do tradutor. Então, já peço perdão se cometi alguma falha gramatical. Não é fácil, mas não é impossível. Hoje, sinto muito orgulho de ter aprendido essa língua dos avós, que, na sua época, só falavam em alemão.

Nesse clima germânico, na última sexta-feira à noite aconteceu mais uma bonita festa em homenagem à colonização alemã no Brasil. Inicialmente, foi celebrado um culto, e todo rezado em língua alemã pelos pastores e padres. A celebração foi agraciada por belas vozes e canções do Coral Concórdia de São Caetano. De emocionar!

A colonização alemã no Brasil teve início em 1824, com a criação da colônia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, ou seja, comemoramos os 200 anos da colonização alemã no Brasil em 2024. Só pela festa! Se for preciso voluntários para auxiliar, será um prazer servir e auxiliar nesta bonita festa.

Participamos dessa festa alemã há muitos anos, mas é preciso dizer que este último Deustcher Abend estava muito especial. Pode ser em função de estarmos há dois anos sem a realização do mesmo, por motivos óbvios. É preciso deixar registrado, com muitos elogios à organização: o cardápio impecável e muito saboroso, que só de pensar, vem a vontade de comer; a decoração simples e criativa; o trabalho em equipe, outra característica de nossa cultura. E o que dizer da alegria dos históricos e lendários integrantes do Grupo de Danças Helmuth Kuhn, que, com o passar do tempo, só ficam melhores! Eles são a prova viva do amor à tradição. E para finalizar a noite, um show da maravilhosa Schtena Big Band, que abrilhantou o evento com músicas de arrepiar. Que grupo de músicos espetaculares se reuniram naquele palco, que ficou pequeno para gigantes talentos!

Neste clima festivo e de tradição encerro este breve texto, lembrando da importância de cultivarmos nossas raízes, nossa origem, nossa história. Quem não valoriza o passado, perde a sua identidade.

Vielen Dank für alle Menschen, dass dieses Event gemacht und organisiert haben.

Por daiane