Rumo ao bicentenário da imigração alemã

Cotidiano

A Associação Cultural e Musical de Arroio do Meio (Acma), em parceria com o Círculo de Amigos de Boppard realizou na sexta-feira, dia 29, a XVI edição da tradicional Deutscher Abend, que iniciou com um Culto Ecumênico na Igreja Evangélica de São Caetano, Arroio do Meio, onde o ponto alto foi a apresentação do Coral e do culto em língua alemã. Logo após a recepção com acompanhamento musical, falaram em nome dos organizadores, Eduardo Ely, representando a Acma e Eneida Fuhr Kuhn, presidente do Círculo de Amigos de Boppard que oficializaram o selo comemorativo dos 200 anos de imigração alemã, a ser comemorado daqui a dois anos, com apresentação do Projeto 2024, que vai proporcionar diversas ações e comemorações, conteúdo cultural com resgate da língua, costumes, músicas, tradições, gastronomia dos imigrantes alemães. O prefeito Danilo Bruxel, ao lado da esposa, prestigiou o evento e destacou a importância dos festejos bem como dos legados deixados pelos nossos antepassados, falando um pouco em alemão.

O mestre de cerimônias foi Fernando Fensterseifer, um dos integrantes mais antigos do Grupo de Danças Helmuth Kuhn. Após, foi servido o café típico colonial, preparado pelas senhoras da comunidade OASE, em clima de descontração e amizade entre amigos e familiares. O evento foi no Salão da Comunidade Evangélica São Caetano que esteve bem decorado com símbolos típicos de uma época, como os panos em formato de quadro, bordados em língua alemã, que enfeitavam as casas de muitos de nossos avós e pais. Entre os destaques da noite, a apresentação da Schtena Big Band e apresentações do Grupo de Danças Helmuth Kuhn.

Durante toda a semana, circularam vídeos e fotos do evento nas redes sociais, feitas por João Carlos Hilgert, que está se dedicando à pesquisa e história.

Por daiane