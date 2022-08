Esportes

Rui Barbosa, Forquetense e Sete de Capitão estreiam com vitórias no Regional da Aslivata

Tiveram início no sábado, dia 13, os jogos da Série “A” do Campeonato Regional de Futebol da Aslivata. O certame, promovido pela Aslivata, tem a participação de 18 clubes de 17 municípios que disputam jogos nas categorias de Titulares e Aspirantes. O certame foi aberto em Boa Vista do Sul, onde jogaram Boavistense e Fluminense de Mato Leitão. Na partida entre os Titulares, o Boavistense, último campeão regional, venceu por 1 x 0 do Fluminense de Mato Leitão. Na partida dos Aspirantes o Fluminense venceu por 1 x 0.

A primeira rodada foi completada no domingo, dia 14. Pela categoria de Titulares, o Rui Barbosa jogou em Encantado, onde venceu por 2 x 1 do Ouro Verde. Os gols do Rui Barbosa foram marcados por China, um no primeiro tempo e, no segundo, na reta final da partida. O Forquetense também iniciou de pé direito. Jogando em Imigrante venceu por 2 x 1 do Ecas, com gols de Fritz e Andrei Trasel, que definiu a vitória nos minutos finais da partida. O Sete de Capitão não deixou por menos. Jogando em Canabarro, venceu por 3 x 0 do Canabarrense. O Brasil de Marques de Souza não atingiu seus objetivos. Jogando em seu gramado perdeu por 1 x 0 do Juventude de Guaporé. A rodada também teve São Rafael 0 x 1 Estudiantes, Juventude de Berlin 3 x 0 Taquariense, Missões 0 x 3 Fortes e Livres e Palanque 3 x 1 Minuano.

Pela categoria de Aspirantes jogaram Ouro Verde 0 x 1 Rui Barbosa, São Rafael 1 x 2 Estudiantes, Juventude de Berlin 1 x 2 Taquariense, Ecas 2 x 2 Forquetense, Canabarrense 2 x 2 Sete de Capitão, Missões 3 x 2 Fortes e Livres, Brasil 1 x 2 Juventude de Guaporé, Boavistense 0 x 1 Fluminense e Palanque 1 x 2 Minuano.

Jogos para domingo

O certame terá continuidade domingo, dia 21, com a realização dos jogos da 2ª rodada. Jogam em Forqueta, Forquetense x Missões de Soledade; em Taquari, Taquariense x Rui Barbosa; em Muçum, Fortes e Livres x Sete de Capitão; em Mato Leitão, Fluminense x Brasil; em Cruzeiro do Sul, São Rafael x Ouro Verde; em Conventos/Lajeado, Estudiantes x Juventude de Berlin; em Imigrante, Ecas x Canabarrense; em Canudos do Vale, Minuano x Boavistense e em Guaporé, Juventude x Palanque. Os jogos dos Aspirantes iniciam às 13h30min e dos Titulares às 15h30min.

