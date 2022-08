Esportes

O futebol amador na região tem marcado para os dias 13 e 14 de agosto o início da Série “A” do Campeonato Regional de Futebol da Aslivata de 2022. O certame sofreu uma pequena alteração na sua tabela de jogos. A primeira mudança foi a troca do Cruzeiro de Cruzeiro do Sul pelo São Rafael. A outra mudança aconteceu com a marcação de uma partida inaugural para o sábado, dia 13 de agosto, em Boa Vista do Sul, onde se enfrentam o Boavistense (último campeão) e o Fluminense de Mato Leitão, valendo pela chave “C”. O certame confirmou 18 clubes que disputam jogos nas categorias Titulares e Aspirantes. Na primeira fase, a disputa será em turno único com repetição e inversão da primeira rodada para fechar três partidas para cada equipe em seu gramado.

A primeira rodada será completada no domingo, dia 14 de agosto, com a estreia do Rui Barbosa e do Forquetense. O Rui Barbosa, que será treinado pelo popular Pantera, joga sua primeira partida pela chave “A”, em Encantado, com o Ouro Verde. O Forquetense, sob o comando de Aristides Kolzer, joga pela chave “B” em Imigrante com o Ecas. Pela mesma chave, o Sete de Capitão faz sua estreia jogando em Canabarro com o Canabarrense. O Brasil de Marques de Souza que está na chave “C”, joga sua primeira partida em seu gramado com o Juventude de Guaporé. A rodada ainda apresenta pela chave “A”, em Cruzeiro do Sul, São Rafael x Estudiantes e, em Berlin, Juventude x Taquariense. Pela chave “B”, jogam em Soledade, Missões x Fortes e Livres de Muçum e pela chave “C”, jogam em Palanque, Palanque x Minuano de Canudos do Vale.

