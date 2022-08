Que tipo de pai você é ou quer ser?

Greicy Weschenfelder

Ser pai é uma dádiva e uma ‘baita’ responsabilidade. Nesse sentido, em face da comemoração do Dia dos Pais, no domingo, fico pensando no pai que tenho. E só posso confessar a vocês que é o melhor pai que alguém poderia ter e um exemplo de conduta, índole e moral. Também um porto seguro. Quantos filhos ao lerem isso, não sentem a mesma coisa, ou seja, o seu pai é o melhor do mundo e representa muita coisa boa.

Mas a realidade nem sempre mostra um pai que protege, que ama, que educa o seu filho. Quantos pais são omissos, não cumprem com sua responsabilidade, não educam; delegando o seu papel a outrem. Ser pai significa dar limites, proteger e educar, numa sociedade em que os valores estão deturpados.

Quantos pais apresentam-se ao filho como irmãos do filho, tentando viver um tempo que não viveram ou ainda com raiva do passado por não ter tido a figura paterna ou não ter recebido amor, e, então querem passar da mesma forma sentimentos negativos. O filho vai se espelhar no exemplo que tem em casa. O pai, então, torna-se alguém a ser seguido. A própria História e a Psicologia explicam isso muito bem. Por isso, pense que pai você é.

As mães assumem muitos papéis, tornando-se leoas no que tange seus rebentos. Em razão disso, os pais entendem que não têm função para com eles. Nesse sentido que ouvimos muito também falar da falta de diálogo entre pai e filho, falta de carinho e atenção.

Costumo dizer que essas datas comemorativas, para além de celebrar, é também momento para refletir sobre o papel que exercemos e o que queremos ser para nosso filho, no caso, aqui citado, de pai. Que exemplo de pessoa e de caráter quero passar a ele. Quero que meu filho tenha orgulho de mim?

No domingo faça festa, mas, especialmente, dê um abraço no seu pai e receba o abraço do mundo todo se você é pai e que vê, em você, um exemplo de valores a ser seguido e um ombro amigo e de proteção para seguirmos adiante!

Por daiane