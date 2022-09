Prata da Casa/Monsoon F.C. anuncia novo coordenador

Esportes

A escolinha Prata da Casa/Monsoon F.C. anunciou o nome do novo coordenador de futebol, Lisandro Lourenço, mais conhecido como Marrom. De acordo com o diretor da instituição, Emerson da Rosa Neves, a intenção é iniciar os trabalhos já com as categorias Sub-15 e Sub-17 visando o Gauchão de 2023 e algumas competições de bom nível. “Queremos dar uma sequência a esses atletas em fim de período escolar que muitas vezes desistem do esporte. E nada como contar com profissional de alto nível para estar junto a nós para tocar os projetos”.

COPA GURI – A escolinha Prata da Casa/Monsoon F.C. confirmou participação na Copa Guri em 2022. A competição será sediada no Parque Princesa do Vale, em Estrela, e envolverá as categorias 2007/08, 2009/10, 2011/12, 2013/14 e 2015/16 (Participação), nos naipes masculino e feminino.

Por daiane