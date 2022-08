O Alto Taquari

Pedagoga do Senac Lajeado traz reflexões sobre o Dia do Estudante

No Brasil, o Dia do Estudante é comemorado no dia 11 de agosto. Foi nesta data que, em 1827, o então imperador Dom Pedro I autorizou a criação das duas primeiras faculdades do Brasil, a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco, e a Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, em São Paulo. Atualmente, a data também traz reflexões acerca da educação e o seu papel na sociedade.

Segundo a pedagoga do Senac Lajeado, Lívia Benedetti Pereira, o Dia do Estudante é importante para a reflexão sobre a importância da educação na vida das pessoas. Para Lívia, estudar possibilita enxergar o mundo com outros olhos e isso faz com que as pessoas possam alcançar tudo que desejam. “Ao estudar, temos a possibilidade de sermos mais criativos, críticos e inovadores. Todas essas atitudes mudam a sociedade. É por meio de pessoas com conhecimentos que podemos gerar coisas melhores e maiores”, comenta.

De acordo com a pedagoga, entre as reflexões do dia, é preciso pensar que a educação é um direito, que o dever de todos é a busca das possibilidades de estudo e refletir sobre o papel dos estudantes e educadores. “Para ser um estudante, é preciso querer, pois o estudante não é um mero aluno, um número em sala de aula, por exemplo. É preciso estar aberto ao processo de aprendizagem, querer conhecer coisas novas, experimentar o diferente; já os educadores precisam estar alinhados às necessidades do mundo e às possibilidades do estudante, promovendo situações de aprendizagem significativas”, destaca.

Lívia ainda acredita que, para a aprendizagem acontecer, precisa ter alguém que queira aprender, pessoas que queiram mediar o conhecimento e possibilitar situações de aprendizagem: “Hoje se fala muito na aprendizagem significativa, que é fazer sentido na vida aquilo que está sendo ensinado na escola. Certamente a aprendizagem acontece quando faz sentido”.

Surge, assim, a importância dos cursos profissionalizantes. A pedagoga destaca que essas formações vão ao encontro do “fazer sentido”: “Quando desenvolvemos competências para o estudante colocar em prática no mercado de trabalho, ele percebe a importância do aprendizado e busca ser melhor naquilo a cada dia. Esses cursos têm foco na prática, no fazer. Por isso, trabalha-se além dos conhecimentos necessários, as habilidades e as atitudes necessárias para aquele fazer”, conclui.

