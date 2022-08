Os debates políticos

Greicy Weschenfelder

Vou me valer das reportagens de grandes periódicos, dentre eles a revista Veja, e também, trago à tona o assunto que vem tomando conta das mídias sociais há algum tempo: a questão dos debates políticos.

Já de tempos os debates e os horários eleitorais não empolgam, pois são rasos e sempre os mesmos; ano após ano. Os ataques pessoais são constantes, além da volta ao passado dos candidatos e isso tudo permeado com palavras de baixo calão. Chega a ser infantil a troca de acusações a que temos que nos submeter.

Os debates são verdadeiros shows organizados por marqueteiros e não são tratados assuntos sérios, ainda mais depois de uma pandemia que mostrou como precisamos de mais planejamento e mais investimento em saúde.

A Educação fica no plano das promessas infundadas e sem soluções plausíveis com a realidade. Questões como evasão escolar não é considerada e, tampouco, em como melhorar o desempenho dos alunos, que ano após ano, vem tendo quedas abruptas. Não adianta colocar dinheiro em fundos sem saber para onde esse dinheiro irá e de que jeito será gasto. O Plano Nacional de Educação que deveria ser o “norte” não é nem sequer citado. Não adianta alcançar computadores aos alunos e professores sem com isso preparar a infraestrutura de rede e internet na escola e ainda preparar o modo e o alcance que se quer chegar com a tecnologia. Os professores estão preparados?

A guerra na Ucrânia preocupa, pois reconfigura o cenário econômico mundial e nem sequer foi tocado nos recentes debates e nas entrevistas aos candidatos. Quais os interesses que estão por trás dessa maldita guerra?

Auxílios sociais são referidos, porém nenhum candidato fala em como irá fazer para que as pessoas não dependam mais desse dinheiro, ou seja, é preciso que as pessoas consigam trabalho e se sustentem para sobreviver; não dependendo única e exclusivamente do governo. É preciso pensar que uma hora esse fundo de dinheiro vai acabar no governo e então o que ser fará?

Os planos de governo são apresentados, uma vez que são necessários e exigidos pela legislação, mas é essa mesma legislação que não cobra depois do candidato eleito. Quantos leem esse plano? Ou ainda quantas pessoas leem as palavras bonitas e acreditam nelas?

Enfim, importante assistir aos debates para ter uma ideia do que vem por aí, da pobreza dos mesmos. Escolher os candidatos que levam a sério o que falam e apresentam questões plausíveis com a realidade e com riqueza de detalhes. Candidatos que levam a sério o debate pois é através dele que conseguem chegar a nós. Mas, por favor, não fale qualquer coisa e torne o debater político ainda mais pobre.

Por daiane