O tal do mês de agosto

Greicy Weschenfelder

Agosto, do latim augustus, dedicado ao imperador Cesar Augusto. A maioria dos que nascem nesse mês são do signo de Leão. Dá para perceber pela descrição inicial o quão forte é este tempo que se iniciou nesta semana.

Chegamos ao oitavo mês do ano e já com a conclusão de que o ano passou voando. E passou mesmo! Agosto nos faz voltar muito ao imaginário. Por isso quero tua ajuda. Assim como para mim, deves estar pensando que se passares pelo Agosto, ainda mais, sendo idoso, venceste mais uma etapa da vida. Ou seja, dizem que, para os mais velhos, Agosto é cruel; então, passar por ele com saúde é o que desejam.

E o tal do Cachorro louco? Essa expressão significa que em Agosto devido às questões climáticas as cadelas são favorecidas a entrar no cio e devido a isso os cachorros se tornam mais agressivos e até brigam entre eles para acasalá-las. Por isso, os tantos uivos dos cachorros ‘loucos’.

Não dá para definir a temperatura exata dos dias desse mês, pois são muito indefinidos. O frio faz frente com dias de verão. Há muita umidade e muita chuva também. Como dá para perceber e vai sempre ser assim, há todas as temperaturas possíveis num mesmo período. Então, não guarde ainda seu casaco, pois a meteorologia ainda aponta ciclos de frio.

Temos também datas comemorativas? Temos. E muito significativas: dia dos pais e dia dos estudantes. Pai, assim, como mãe, uma palavra tão pequena, mas tão indispensável nas nossas vidas. Essa figura masculina que nos protege, nos orienta. Aquela pessoa, às vezes, mais dura, porém sempre nos acompanhando e torcendo pela nossa felicidade. Estudante, a condição que devemos sempre ser. Um eterno aprendiz na vida, é o que somos ou devíamos agir e pensar para ser assim. Estudar para crescer, desenvolver-se e se tornar melhor a cada dia. Costumo dizer, que ser estudante é todos os dias. Estamos aprendendo a todo momento e, que bom, se fazermos disso uma conduta, pois isso nos torna mais humildes e empáticos.

Claro que temos mais datas a comemorar – aliás, às vezes até penso ser demais, a cada dia comemorarmos algo, mas se esqueci de alguma, perdoe-me e se quiseres comemorar, comemore! Só nós podemos encontrar o significado e comemorar as datas.

O nosso aniversário também é especial e único para nós. O meu é comemorado em Agosto, mais precisamente dia 21. Quando criança, tinha a ideia de que todos deviam saber e parar tudo para me cumprimentar. Depois, com um pouco de custo, aprendi que é mais um dia; um dia normal. E que, nós temos que torná-lo especial, no sentido de que seja uma troca de ciclo fazendo as mudanças necessárias, agradecendo por mais um ano e se cumprimentando, afinal, somos especiais e únicos. E se vierem mais cumprimentos, abraços e presentes, também serão bem-vindos. A verdadeira festa tem que ser interior!

Por daiane