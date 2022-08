O legado de Margarida Alves

O Alto Taquari

A história de luta da agricultora e líder sindical Margarida Alves mobilizou mulheres de Arroio do Meio, Capitão e Travesseiro para o Encontro das Margaridas realizado ontem, no CTG Querência do Arroio do Meio. Pela manhã, na abertura que contou com a presença de autoridades, foi destacada a importância das mulheres rurais e de sua organização e luta para a conquista de direitos. Na sequência, a assistente técnico regional social da Emater Regional Lajeado, Elizangela Mainardi Roso Teixeira, apresentou os dados de uma pesquisa feita com mulheres rurais entre novembro de 2021 e janeiro deste ano.

O levantamento ouviu mais de cinco mil mulheres assistidas pela Emater-RS/Ascar, em 461 municípios gaúchos. O principal objetivo da pesquisa era identificar e caracterizar as mulheres agricultoras assistidas pela Assistência Técnica e Extensão Rural e Social (ATERS), bem como os espaços e as formas de sua inserção social e econômica.

À tarde o evento teve sequência com o economista Carlos Menta Giasson que falou sobre “O salário mínimo e sua importância para os trabalhadores e sociedade”.

O Encontro das Margaridas foi uma promoção do Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR), com apoio do STR e da Emater/RS-Ascar, como forma de lembrar a morte de Margarida Alves, ocorrida em 12 de agosto de 1983, que foi assassinada por defender os direitos dos trabalhadores rurais e se tornou símbolo de luta e consciência de classe. Confira, na próxima edição, os detalhes da pesquisa apresentada e a repercussão da palestra sobre o salário mínimo.

Por daiane