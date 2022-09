Município adquire retroescavadeira para a Agricultura

Geral

A Administração Municipal de Arroio do Meio adquiriu recentemente uma retroescavadeira para atendimento na secretaria de Agricultura. O maquinário adquirido com recursos próprios do município por meio de processo licitatório no valor de R$ 435 mil, tem como objetivo atender melhor as demandas dos agricultores do município e renovar a frota.

Conforme o prefeito Danilo Bruxel, a retroescavadeira vem agilizar os serviços do setor primário do município. “Além de auxiliar nos atendimentos de uma das cadeias mais importantes da economia arroio-meense, podemos incentivar nossos agricultores a produzirem mais”.

Por daiane