Municipal de Futsal tem rodada em Picada Flor

Esportes

A SER Picada Flor sedia a 3ª rodada do Campeonato Municipal de Futsal de Marques de Souza. Às 19h jogam Falência x Reis do Danone (Sub-20); 19h50min – Aprovados Jr x Embaixada Sul (Sub-20); 20h40min – Ser Picada Flor x Ki Loucura Teno (Veteranos); 21h30min – Embaixadas Sul x Aprovados (Chave A) e às 22h20min – La Furia x Grêmio Picada May (Chave A).

RESULTADOS DA 2ª RODADA EM BELA VISTA DO FÃO: Sem Chance 4 X 9 Reis do Danone (Sub-20); Guarani 6 X 2 Cruzeiro (Força Livre); Nova Aliança 9 X 1 Tamanduá (Veteranos); Embaixada Sul 1 X 6 Grêmio P. May (Força Livre); Guarani 4 X 3 Ki Loucura Teno (Veteranos).

Por daiane