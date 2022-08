O Alto Taquari

Inicia na próxima sexta-feira, dia 12, mais uma edição do Campeonato Municipal de Futsal de Marques de Souza. Após dois anos de paralisação, em virtude da pandemia, a competição volta em alto nível com a presença de 22 equipes em quatro categorias. O campeonato será realizado sempre nas noites de sexta com jogos nos ginásios da Sociedade Escolar, no Centro, na Picada Flor e em Bela Vista do Fão. A arbitragem será feita pela Associação Regional de Árbitros (Ara) e será paga pela Administração Municipal.

A 1ª rodada ocorre na Sociedade Escolar, no Centro, com os seguintes jogos: 19h – Reis do Danone x Embaixada Sul – Sub 21; 19h50min – Grêmio P. May x União Tamanduá – Livre, Chave A; 20h40min – Picada Flor x Guarani Fão – Veteranos; 21h30min – Aprovados Jr. x Sem Chance F.C. – Sub 21; e 22h20min – Galatassarafo x Quintas de 8 as 9 – Livre, Chave B.

Força Livre

Chave A: Embaixadas Sul, La Furia, E.C.União – Tamanduá, Aprovados e Grêmio Picada May

Chave B: Galatassarafo, Guarani – Fão, Quintas das 8 as 9 e Cruzeiro F.C.

Veteranos

Nova Aliança, União – Tamanduá, Ki Loucura Teno, Guarani – Fão, e Ser Picada Flor

Sub-20

Reis do Danone, Falencia F.C., Embaixadas Sul, Aprovados Jr, e Sem Chance F.C.

Feminina

Cuida Minha Unha, 100 Noção e Travesseiro

Por daiane