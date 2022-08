Melancias amarelas ou vermelhas?

Resenha do Solano

Ué? Apesar da maioria dos partidos ter definido suas coligações em âmbito estadual e federal, na maioria dos 5.570 municípios do Brasil, os políticos não têm seus apoios 100% definidos para as majoritárias.

Em Arroio do Meio, a ala progressista vai apoiar Luís Carlos Heinze para o Piratini. Para presidência

da república, apenas José Elton Lorscheiter (PP), que vai apoiar um candidato do PSC para a Câmara Federal, declarou abertamente que vai de Bolsonaro. Vanderlei Majolo (PP) está dividido porque tem eleitores do Lula e do Bolsonaro. Os demais progressistas ainda não definiram seu posicionamento para presidência, mas vão apoiar parlamentares do próprio partido.

Nelson Paulo Backes vai apoiar o PDT de cima até em baixo. A maioria dos emedebistas declarou que vai aguardar a confirmação das candidaturas para o Piratini, Planalto e Senado. Alguns são mais cautelosos, e vão esperar todas as melancias se ajeitarem na carroça, e por algumas ‘brigas’ mais fervorosas, e talvez se posicionar apenas na metade de setembro. Para AL/RS e Câmara Federal, a maioria das costuras do MDB está a consolidada há mais tempo. Os demais partidos constituídos em Arroio do Meio não foram ouvidos porque não alcançaram a 6ª suplência na Casa Legislativa. De uma maneira geral, pelo que se sente, ninguém vai ficar em cima do muro. Muitos eleitores já têm seus presidenciáveis definidos. E os políticos sabem que os indecisos acabam se baseando nos posicionamentos dos líderes da comunidade.

Vejo que as posturas estão mais firmes e não só entre os políticos. Por isso muitas famílias e amizades estão divididas. Alguns casais estão até cogitando divórcios caso o cônjuge não votar na mesma sigla. “Já dei quinze dias para alguém sair de casa porque não queria ter filhos. Se não votar no mesmo candidato que eu vou dar só cinco”, escutei isso num churrasco. Também em atas de reuniões internas das mais diversas associações e entidades, muitas pessoas estão evitando assinar em determinados números que aparecem na sequência, para não se ‘sentirem’ vinculados a siglas ou por deboche e provocação. Mas vai muito além. Um idoso numa cadeira de rodas que tem o voto facultativo, declarou que até cego vota no candidato dele. Assim como a maioria dos brasileiros, praticamente só me resta uma dúvida sobre as eleições de 02 de outubro: se eu vou votar de manhã ou de tarde.

FALTA DE BAIRRISMO, EGOÍSMO OU VERGONHA?

Segundo mapa estatístico considerado pelo presidente do PP de Lajeado, Márcio Aléssio (página 12), mais da metade dos votos da região vão para deputados de fora. Ajudamos a eleger deputados de municípios de regiões com menor expressão econômica e demográfica que o Vale do Taquari.

Não é algo recente. Alguns creditam isso a falta de bairrismo, egoísmo ou até falta de autoestima. Outros citam a vaidade dos próprios caciques, hierarquias. Alguns entendem que pode ser efeito colateral de um nível de desenvolvimento equilibrado que faz com que não reconhecemos nossos conterrâneos bons o suficientes para nos representar. Ou estamos de fato vendendo nosso voto por migalhas?

EVENTOS E PROGRAMAÇÕES

As 20 semanas que restam para 2023 vão passar voando. Com o retorno de programações culturais, pátrias, tradicionalistas, empresariais e de entretenimento, as eleições e a Copa do Mundo, vamos ter pouco tempo para refletir fora do ‘piloto automático’.

SAÍDA DO MDB

Integrantes do MDB de Arroio do Meio, foram pegos de surpresa com o pedido de desfiliação do secretário adjunto do diretório (2022/2024), Ivan Batista Führ, comunicado na quarta-feira. Führ que

militava no partido há pelo menos 17 anos, e atuava na secretaria da sigla desde 2008, se destacou com funções nas secretarias da Agricultura, Obras e Indústria, Comércio e Turismo, dos governos de Sindei Eckert e Klaus Werner Schnack, entre 2009 e 2020. O desligamento é uma decisão pessoal em que função a polarização em âmbito nacional, estadual e municipal, que o desagradam politicamente. Apesar do desfilamento, afirmou que segue torcendo pelo MDB.

INVESTIMENTOS E ARTICULAÇÕES EM LAJEADO

Entre os destaques no governo de Lajeado, a vice-prefeita Lajeado Glácia Schumacher (PP) – entrevista na página 12 – também citou o Promove e Pacto Lajeado Pela Paz. Inciativas que trouxeram inovação tecnológica e em âmbito social, com a construção de escolas, postos de saúde, infraestrutura e pavimentações, e a maior licitação da história que gira em torno de R$ 300 milhões. Uma parceria pública privada de 20 anos para modernização da iluminação pública e telecomunicações, em busca de mais qualidade, eficiência, sustentabilidade e segurança.

Além de fortes investimentos em videomonitoramento e a universalização do diálogo das forças de segurança, vinda da Draco, Gláucia destaca também a conquista de um prédio para Central de Polícia no

bairro São Cristóvão, que vai unir todas as delegacias e sair da área alagadiça. “Uma sinergia boa que resultou na diminuição drástica de vários índices de crimes”. A aproximação e negociação por soluções mais amplas, entorno a permuta de áreas do INSS com HBB, e o próprio Daer, para antecipar a construção do túnel na ERS-130, em troca de um imóvel que será leiloado no futuro, para aumentar a receita, também foram considerados acertos importantes. Contudo, a progressista reconhece que parte desses avanços só foram obtidos pela expressão de Lajeado no RS, o fato do PSDB integrar o governo municipal e a envergadura do senador Luís Carlos Heinze em Brasília, facilitando diálogos com as secretarias estatuais e ministérios federais, o que não é uma realidade dos outros município que pretende defender.

Por daiane