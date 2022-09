Leilão para concessão de rodovias estaduais é adiado

Geral

O Governo do Estado decidiu a adiar o leilão para concessão de rodovias estaduais, Bloco 2, que estava agendado para setembro. Entidades e associações do Vale do Taquari vinham pressionando para que leilão fosse suspenso, pois consideram que o edital precisa ser melhorado e incluir medidas importantes para a população regional. O Estado, no entanto, divulgou no fim de tarde de quarta-feira, que o adiamento é devido à solicitação formal de empresas interessadas na concessão de 414,19 quilômetros do Bloco 2 de rodovias do programa RS Parcerias.

Mobilização

Três entidades empresariais do Vale do Taquari – Associação Comercial e Industrial de Encantado (ACI-E), Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil) e a Associação Comercial, Industrial e Serviços de Arroio do Meio (Acisam) – ingressaram na Justiça com um pedido de liminar para suspender o Edital nº 002/2022. O edital visa a concessão dos serviços de operação, exploração, conservação, manutenção, melhoramentos e ampliação da infraestrutura de trechos de rodovias estaduais do denominado Bloco 2, que engloba a Região, por 30 anos.

A decisão foi pautada em defesa, não só dos interesses dos seus associados, mas dos interesses de todas as empresas e de todos os 360 mil habitantes da região, na tentativa de impedir que referido Edital, entendido nocivo econômica e socialmente, vá a leilão no próximo mês de setembro.

Dentre os motivos que pesam na mobilização pelo adiantamento leilão, o Movimento Este Pedágio o Vale Não Quer, elenca cinco: 1) o projeto, mal elaborado, incipiente e insuficiente, não atende as necessidades do desenvolvimento regional; 2) a tarifa exorbitante de R$ 10,00/automóvel; 3) o sistema de cobrança é ultrapassado, onera a tarifa e não prevê o de livre passagem (free flow); 3) a exigência de Fundo garantidor desnecessário que inibe o deságio da tarifa, além de onerá-la em cerca de 40%; 4) apenas um terço da arrecadação será aplicado em obras; 5) licitação desta envergadura e controversa, a um mês das eleições, pode ser legal, mas não é recomendável.

Em nota, o Movimento Este Pedágio o Vale Não Quer, reforça que a Região não é contrária a concessão de rodovias. Defende, no entanto a discussão e elaboração dos programas em conjunto com as comunidades, entidades representativas e Municípios.

Nova data

Conforme notícia do Estado, o leilão do Bloco 2, marcado inicialmente para 1° de setembro, na B3, em São Paulo, terá nova data informada em momento oportuno. “As empresas fizeram a solicitação ao governo para aprofundar os estudos sobre o edital”, diz o informe.

O Bloco compreende trechos das rodovias ERS-128, ERS-129, ERS-130 e RSC-453, localizadas no Vale do Taquari, e das rodovias ERS-135, ERS-324 e BR-470, que conectam Nova Prata, situada no Alto Taquari, a Erechim, no norte do Estado.

