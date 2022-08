Esportes

O Esporte Clube Juventude de Forqueta Baixa, presidido por Sírio Gabriel que tem como pares na diretoria Danilo Teloken e Leoni Leidens, reiniciou as suas atividades esportivas no último sábado, dia 13, com a formação de um time de Veteranos, organizado a partir de um grupo de amigos. O time de Veteranos será presidido por Felipe Lima, tendo como vice Maicon Toniolo; tesoureiro Eduardo Reitter e como conselheiros Lucas Graeff e Evandro Mataveli (Paulista).

Segundo Felipe, o time de Veteranos tem como objetivo ajudar o clube para que possa realizar melhorias em sua sede, que foi castigada pelas enchentes do rio Forqueta. Outro propósito é movimentar a comunidade, integrando amigos e, junto, trazer familiares que possam levar o nome do Juventude para outros centros esportivos. Em sua primeira partida, disputada no sábado, o Juventude venceu por 3 x 2 do Atlético RPM de Lajeado, com gols de Jean Nicolei (2) e Felipe Lima. As equipes interessadas em jogar com o Juventude devem entrar em contato com Felipe pelo fone (51) 98634-7434.

