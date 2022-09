Inscrições para novas soberanas de Arroio do Meio abrem em setembro

O Alto Taquari

Dia 1º de setembro abrem as inscrições para as candidatas a soberanas de Arroio do Meio. As inscrições devem ser feitas na Casa do Museu, até 7 de outubro, no horário de expediente da prefeitura (8h às 11h45min e 13h30min às 16h45min).

O regulamento, ficha de inscrição e termo de compromisso estará disponível no site da prefeitura (www.arroiodomeio.rs.gov.br) ou na Casa do Museu, na rua Visconde do Rio Branco, nº 604, onde a documentação deverá ser entregue pelas candidatas.

Entre os requisitos, as concorrentes devem ter idade mínima de 18 e máxima de 30 anos completos até a data do evento (27 de novembro de 2022); residir no município de Arroio do Meio; não estar grávida na data da inscrição; não ter sido eleita soberana em eventos anteriores do Concurso Soberanas do Município de Arroio do Meio e ter concluído, no mínimo, o Ensino Médio.

No dia 22 de outubro, será aplicado um teste de conhecimentos sobre o Município, às 8h, na Casa do Museu – Oficina de educação patrimonial e história do município seguida de teste escrito e almoço custeado pelo Município.

Dia 26 de novembro, às 13h, ocorre o ensaio de passarela na Rua de Eventos e o desfile com a escolha da Rainha, 1ª e 2ª princesas será dia 27 de novembro, às 19h30min, na Rua de Eventos.

Por daiane