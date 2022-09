Imove divulga atrações confirmadas para feira que ocorre em setembro

Geral

Parte das atrações da Feira Imobiliária, de Construção Civil e Serviços de Arroio do Meio, a Imove, já estão confirmadas. O evento, que ocorre de 8 a 11 de setembro, no CTG Querência do Arroio do Meio, apresenta atrações culturais e convidados especiais, reforçando a potência dos artistas da região, além de convidar a comunidade a se envolver e aproveitar as atividades.

A abertura oficial da Imove está marcada para a quinta-feira, dia 8, a partir das 19h, com a participação do Coral Municipal de Arroio do Meio (Comam). Todos estão convidados a prestigiar a apresentação e solenidade de abertura.

Pelo menos dez músicos devem passar pelo palco da Imove durante os quatro dias de feira, atraindo público de todas as idades. A grade completa da programação está disponível no site oficial. Outras novidades, atualizações e artistas convidados devem ser divulgados nos próximos dias.

Quinta-feira (08/09)

19h | Coral Municipal de Arroio do Meio (Comam)

Sexta-feira (09/09)

19h | Show acústico com Sandro Nunes

Sábado (10/09)

14h30min | Grupo de danças alemãs Helmuth Kuhn

16h30min | Schtena Big band

18h | Show acústico com Nando e Betânia Bersch

20h | Show acústico com Elisandro Tatu

Domingo (11/09)

11h | Show com Paola Muller (piano, sax e voz)

14h | Show com Trio Lumaju e banda

Por daiane