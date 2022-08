Governador do Rotary visita Arroio do Meio

Cotidiano

O governador do Rotary distrito 4700, Antoninho Scottá, empossado em 2 de julho, esteve em Arroio do Meio na segunda-feira para conhecer o município e os projetos desenvolvidos pelo Rotary Club local. Na oportunidade, visitou O Alto Taquari acompanhado pela esposa Rosa Maria Mingot Scottá, pela presidente do Rotary arroio-meense Juliana Gasparotto, e dos rotarianos Mari Marchini, Neuza Zanetti, Osnir Marchini e Rejane Maria Kuhn.

Morador de Caxias do Sul, Antoninho completou no dia 14 de agosto seus 31 anos de Rotary. “Iniciei no Rotary em 1991 e já passei por quase todas as atividades do clube, já fui presidente, tesoureiro, gerente de projetos”. Mencionou a importância do clube nas cidades onde está presente, pois ele está sempre envolvido em atividades sociais, com o lucro das ações e eventos revertido a uma instituição municipal ou projeto rotariano. Citou como exemplo a DOMUS – Associação de Amparo à Criança e ao Adolescente com Câncer da Serra Gaúcha, localizada em Caxias do Sul, que foi criada pelo Rotary e tem como finalidade acolher e amparar crianças e adolescentes portadores de doenças oncológicas, através de promoção de ações, nas áreas de assistência social, recreativa, educacional, espiritual e psicológica. Segundo Antoninho, é importante que os jovens também façam parte do clube. “É muito interessante para a gurizada, pois além de participarem de ações e projetos sociais, formam novas amizades”.

Na ocasião, a presidente Juliana Gasparotto aproveitou para falar sobre ações que o Rotary estará fazendo no mês de agosto, que é focado na prevenção da Poliomielite. Neste sábado, 20, haverá ação no Posto de Saúde do Centro em função do Dia D da vacinação da Poliomielite – vacina bancada pelo Rotary. “Além disso, também temos a campanha das latinhas. São latinhas que entregamos no comércio para que as pessoas possam colocar moedas. Todo valor arrecadado será revertido em vacinas da Polio”, ressalta Juliana.

A presidente também divulgou o “Bingo à fantasia”. Evento voltado somente às mulheres, que ocorre dia 16 de setembro, no salão comunitário de Rui Barbosa. Serão vendidos 400 cartões ao valor de R$ 70 cada e inclui janta e uma cartela para a primeira rodada do bingo.

Ainda na manhã de segunda-feira, o governador esteve na prefeitura de Arroio do Meio, onde foi recebido pelo prefeito Danilo Bruxel e pela vice Adriana Meneghini Lermen, no gabinete do Executivo. Na ocasião, Scottá foi declarado hóspede oficial do município por meio do decreto nº 2.783 de 28 de julho de 2022. No encontro, os representantes do Rotary arroio-meense reforçaram as inúmeras ações promovidas pela entidade ao longo do ano como o Viva o Taquari Vivo, o banco ortopédico, o projeto de educação no trânsito, entre outros. Destacaram ainda o apoio e parceria da Administração Municipal nos eventos.

100 anos de Rotary no Brasil

Em 2023, o Rotary Club completa 100 anos de atuação no Brasil. O primeiro foi criado no Rio de Janeiro. Mundialmente, o Rotary já existe há 117 anos e, em 2022, foi o primeiro ano que o clube teve uma mulher na presidência.

Por daiane