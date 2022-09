Gatilhos para decisão de compra

Resenha do Solano

Comprar e consumir é bom, mas gastar dói. Quem circulou pela Expoagas na terça-feira pôde conferir a palestra do economista e escritor Samy Dana, que abordou a psicologia de compra. O mestre PHD em business, o professor da Fundação Getúlio Vargas, explicou que a decisão financeira das pessoas é influenciada por fatores emocionais. O viés de ancoragem, por exemplo, é uma referência facilitadora para avaliar o desconhecido, que faz as pessoas tomarem decisões sem lógica financeira.

Entre os exemplos, observou que o excesso de opções (acima de cinco) confunde as pessoas a ponto de desistirem da compra. Mas formatos com três opções no ‘sistema de ancoragem’ são ideais para tomadas de decisões. Apresentou estudos feitos desde a compra de pipoca no cinema, cardápios de restaurantes e lancherias, hospedagem, pacotes de viagens, a automóveis, imóveis e eventos.

Em resumo, explicou que a maioria das decisões não são racionais, pois a maioria não tem costume de abrir ‘editais’ para questões muito pessoais da vida. Mas comercialmente falando, destacou que é importante a maximização do ‘prazer’ entre o momento da compra e do pagamento, para não haver arrependimentos. E apesar de estarmos no piloto automático na maioria dos momentos, temos a opção de usar a razão mais vezes a favor da gente.

LÍDERES E LÍDERES – No debate de lideranças promovido pela Agas Jovem, interessante o case da especialista em marketing do Dalben Supermercados, Fernanda Dalben, “É tempo de olhar dentro da caixa”, que antecipou o debate entre o presidente da Neugebauer, Ricardo Vontobel, e o diretor executivo do Grupo Caldeira, Pedro Freitas Valério, com mediação da jornalista do Grupo RBS Giane Guerra.

No cerne, questionamentos sobre o que move as marcas, diferenças entre criatividade e inovação, a necessidade contínua da escuta ativa entre clientes e colaboradores e que o comportamento é mais importante que a tecnologia.

Vontobel destacou que a inovação dura pouco tempo e na vida as coisas mudam pouco. Frisou valores como a ética, respeitar as individualidades, entender habilidades proativas diferentes, fazer as pessoas se sentirem integradas de forma livre e leve à alma e os valores das empresas são desafios para os líderes engajarem o crescimento. “A resposta tecnológica existe. Primeiramente é preciso tirar o máximo do proveito do que já temos. A única coisa que não se compra é a alma. O que faltam são pilotos que se sintam parte”, destacou.

Isso vale para tudo. É só olharmos para nossa caixa, no que temos como parâmetro de sucesso, é fácil identificar a diferença das iniciativas e líderes. Com quem e onde queremos estar também depende muito de como somos e podemos ser.

O DEBATE POLÍTICO E SUAS PERDAS – As fatalidades envolvendo políticos no período eleitoral pegam todos de surpresa. A morte do advogado tributarista e empresário do ramo de Tecnologia da Informação (TI) Antonio Claudemir Weck, de Novo Hamburgo, candidato a Câmara dos Deputados, em trágico acidente de trânsito, chocou apoiadores e admiradores.

Nas três vezes em que o entrevistei, entre janeiro de 2018 e junho de2022, vi um homem motivado pela angústia, aflição pessoal e falta de representatividade do setor produtivo nas decisões. Ele queria atuar fortemente na reforma política, sistema educacional, além de trazer a visão de pessoas empreendedoras, com espírito público, para fazer a diferença nos rumos do RS e Brasil.

A gente que lida diariamente, especialmente no período eleitoral, com um batalhão de políticos, sabe detectar logo a diferença entre os ‘bons’ e os que têm meia dúzia de frases prontas para impressionar, ‘interesseiros’, ou nem isso. Não foi a primeira e não será a última vez que perdemos pessoas boas, que nem tiveram a chance de deixar seus legados. Mas deixaram pequenas sementes.

UMA VITÓRIA A SER ENTENDIDA – O adiamento do leilão da concessão das rodovias estaduais do Vale do Taquari (Bloco 2), foi considerado um feito histórico para líderes de entidades da região, que realizaram consulta pública com quase 4 mil pessoas em que 98,1% foram contrárias. A medida, segundo nota do Governo Estadual, ocorreu devido à solicitação formal de empresas interessadas na concessão de 414,19 quilômetros do Bloco 2 de rodovias do programa RS Parcerias, para aprofundar o estudo do edital. Pelos bastidores existe uma pequena possibilidade de o leilão ainda sair em 2022, depois das eleições, ou ficar para o próximo governo.

O movimento pró-duplicação teve início em 2011. Em 11 anos a região aprendeu bastante sobre o assunto. Pela nossa tradição em não eleger deputados, muitos entendem que os cerca 300 mil eleitores são cafés pequenos e irrelevantes, sem força para poder pegar a faca e nem o queijo no Piratini. A divisão da Amvat, também é vista como jogada para criar um ‘polo futuro’.

Talvez a cultura de comportamento politicamente correto excessivo em querer uma harmonia em questões egoístas entre características culturais e econômicas diferentes, rupturas e posicionamentos recentes bem claros, demandem de atitudes alinhadas. Por que não experimentar um free flow pontual nos principais gargalos? Dar um exemplo de ‘pai ou irmão mais velho’ para choradeira parar. Não vejo ‘abraços’ a curto prazo. Talvez no futuro, pelas “asas da liberdade”.

Por daiane