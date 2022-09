Feira das Orquídeas e Artesanato é sucesso de público

O Alto Taquari

A Associação de Artesãos e Núcleo de Orquidófilos, com apoio da Administração de Marques de Souza, realizou no fim de semana a 7ª Exposição Regional de Orquídeas e Feira de Artesanato.

Segundo as organizadoras Rosângela Simonetti e Karina Kaiser, o evento superou todas as expectativas, tanto de vendas como de público. “Estamos radiantes após ficarmos parados por dois anos. Foram só elogios. Todo apoio da administração municipal e patrocinadores foi primordial para termos a melhor edição de todas. Queremos agradecer a todos pela ajuda, aos expositores e ao público pela visita.”

A feira ocorreu entre as dependências do Salão da União Centenária, Oase, Praça Adolfo Laufer e Rua Getúlio Vargas. Houve exposição de artesanato, orquídeas, flores, feira de agroindústrias, feira do turismo com presença de sete cidades, confeitarias, padarias, exposição de carros antigos no domingo (organização do Clube do Fusca de Marques de Souza), brinquedos infláveis gratuitos, campanha de coleta de lixo eletrônico, shows e praça de alimentação.

Vendas acima do esperado

O Orquidário Cruz, de Venâncio Aires, registrou vendas acima do esperado nos dois dias de feira. Conforme a proprietária Eva Cruz, o movimento de pessoas e as vendas foram muito bons. “Tiveram momentos em que não conseguimos atender todos os clientes. As pessoas ficaram encantadas com a organização, a variedade de atrações e os tipos de orquídeas que trouxemos. Foi espetacular e, com certeza, iremos participar de novo”.

A dona de casa Vilma Feil veio de Travesseiro para prestigiar o evento pela primeira vez. Ficou encantada com as cores, tamanhos e variedades. “A gente queria levar todas para casa. São muito lindas. É incrível a dedicação de quem planta e cuida. Fiquei maravilhada com tantas flores bonitas e com todos os demais atrativos”.

Vitrine para negócios

Adair José Stacke expôs artigos feitos em madeira. Foram relógios, tábuas de carne, mesas, enfeites, entre outros. O movimento de pessoas serviu para destacar a sua habilidade e prospectar novos clientes. “Aproveito restos de madeira, troncos e transformo em enfeites e decoração. Consegui fazer muitos contatos e as vendas também foram boas”.

O jovem Gustavo Henrique Birkheuer, de Travesseiro, expôs as facas feitas em sua cutelaria. São dezenas de formatos e tamanhos, todas artesanais. O preço varia de R$ 150 a R$ 600. “Comecei faz um ano e a feira é uma excelente oportunidade para mostrar meu talento e, quem sabe, aumentar as vendas. Estava muito bem organizada”.

Próxima edição

Segundo o prefeito Fábio Alex Mertz, o grande diferencial foi a organização e a colaboração do clima. “Todos estão de parabéns e conseguimos destacar as potencialidades da nossa cidade, principalmente na área do turismo e negócios. Foi um evento espetacular. Fomos e seremos parceiros para a próxima edição”.

Organizadores, patrocinadores e apoiadores

Associação de Artesãos, Núcleo de Orquidófilos, prefeitura de Marques de Souza, Emater, Federação Gaúcha de Orquidófilos, Cooperativa Sicredi Integração RS/MG, Obra Materiais de Construção, Posto Sulmax, Rabaiolli Materiais de Construção, Ghilardi Imóveis e Passeios da Colônia.

Números da feira

10 mil pessoas – Público estimado pela organização

35 expositores

7 agroindústrias

7 municípios representados – Feira do Turismo

Mais de 100 veículos – Exposição de Carros Antigos

Por daiane