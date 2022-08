Etapa Futsal dos Jogos Escolares movimenta estudantes do município

Esportes

A Administração de Arroio do Meio, por meio do Departamento de Esportes da secretaria de Educação e Cultura, promoveu, na quarta e quinta-feira, os Jogos Escolares 2022. A etapa de futsal realizou jogos nas categorias Pré-mirim, Mirim e Infantil, nas modalidades Masculina e Feminina. Os jogos foram realizados nas quadras do ginásio do Colégio Bom Jesus São Miguel e no Salão Paroquial.

A abertura das competições ocorreu na quarta-feira, no ginásio do Colégio Bom Jesus São Miguel na presença da vice-prefeita Adriana Meneghini Lermen, secretária de Educação, Iliete R. Winck, alunos, professores e diretores das escolas participantes das redes municipal, particular e estadual de ensino.

Tanto a vice-prefeita Adriana quanto a secretária Iliete enalteceram que o principal objetivo da competição é promover uma integração entre as escolas, principalmente após dois anos sem competições esportivas em virtude da pandemia. “É uma alegria presenciar o retorno destes jogos. Queríamos muito que isso voltasse a acontecer. Que vocês possam competir com respeito e lealdade, mostrando que vale a pena retomar essas atividades esportivas”, destacou a vice-prefeita.

Na quinta-feira, os jogos seguiram com disputas na Masculina e Feminina nas categorias Pré-mirim, Mirim e Infantil.

Por daiane