Dois casais visitam Santuário de Aparecida

O Alto Taquari

Os casais Cristovão e Terezinha Steffler, residentes em Forqueta, e Alei e Terezinha Gianezini, moradores do bairro Aimoré, participaram de uma excursão, na semana passada, para Aparecida do Norte, em São Paulo, onde visitaram o Santuário de Aparecida, tradicional local de encontro de turistas e romeiros. O grupo que viajou com a empresa São Luiz, saiu na segunda-feira com retorno na sexta-feira. Durante os mais de dois dias em Aparecida, os casais participaram de três missas para pagarem promessas e realizaram visitas aos demais setores do Santuário, além do passeio de barco. Com a viagem da semana passada, Cristovão e Terezinha realizaram a sua 11ª visita ao Santuário, já com a promessa de retornar em julho de 2023.

Por daiane