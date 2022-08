O Alto Taquari

Casa do Museu recebe até dezembro a exposição “Um passo no meu espaço”

Integrando a programação da CulturArte 2022, a Casa do Museu de Arroio do Meio abriu nesta terça-feira, dia 16, a exposição “Um passo no meu espaço”. Objetos históricos como máquinas de costura, ferro de passar, banheira pediátrica, entre outros, podem ser visualizados até dezembro.

A abertura da exposição que integra as atividades do 4º Dia Estadual do Patrimônio Histórico Cultural, contou com a presença das equipes diretivas das escolas de educação infantil e da rede municipal de ensino. Conforme o coordenador da Casa do Museu, Sérgio Nunes Lopes, a exposição tem por objetivo ampliar a temática do concurso literário, cuja obra reúne os textos produzidos pela comunidade e estudantes da rede municipal.

A vice-prefeita Adriana Meneghini Lermen e a secretária de Educação e Cultura, Iliete R. Winck, destacaram que “nosso presente se faz com passos que foram dados no passado e sempre estamos dando novos passos”. Enalteceram o trabalho da equipe da Casa do Museu e incentivaram para que façam mais exposições a fim de fortalecer a cultura do município.

O concurso literário está em fase de avaliação e seleção de textos. O lançamento do livro está previsto para novembro, mês que marca o aniversário de emancipação do município. Ao total, 13 obras literárias já foram lançadas, desde o início do concurso em 1998.

Por daiane