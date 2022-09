ARV é vice-campeã em Passo Fundo

Esportes

A equipe feminina da Associação Regional de Voleibol do Vale do Taquari sagrou-se vice-campeã da Copa AER de Voleibol, que ocorreu no último domingo, dia 21 de agosto. A competição contou com a participação de cinco equipes que se confrontaram e definiram as colocações finais.

No primeiro jogo do dia, a equipe obteve uma vitória de 2×0 frente a equipe Master da Escola do Vôlei (Passo Fundo). No segundo jogo, contra a equipe da BSBIOS/UPF, equipe que irá representar o estado nos Jogos Universitários Brasileiros, obteve vitória por 2×1 sets, em um jogo muito equilibrado. Na sequência, a ARV conquistou mais uma vitória por 2×1 contra a equipe Escola do Vôlei Infanto, de Passo Fundo. Já no último jogo do dia, foi vencida pela equipe do Colégio Martin Luther, de Estrela.

“Fizemos uma competição de alto nível, enfrentamos grandes equipes e mantivemos um bom nível de jogo. Nos quatro jogos, somamos 11 sets, algo que também pesou na partida decisiva contra o CML. Mas o resultado é positivo, mais uma vez mostramos crescimento no nosso nível de jogo”, comenta Daniela Mors, capitã da equipe.

A classificação final ficou da seguinte forma: 1° lugar Colégio Martin Luther/AVATES, de Estrela; 2° lugar ARV, de Lajeado; 3° lugar BSBIOS/UPF, de Passo Fundo. A Associação Regional de Voleibol agradece aos patrocinadores e apoiadores por todo o suporte. Patrocinadores e apoiadores da equipe feminina Wallerius Seguros, Sacris Engenharia, Transportadora TCEM e Facchi Quiropraxia, além dos apoiadores Odontologia Perotti e CEAT – Lajeado.

Por daiane