Esportes

O ADE Sport Center, no bairro Aimoré, sediará no dia 18 de setembro a Copa Gaúcha Kids. O evento está sendo organizado pela Alliance Arroio do Meio.

O lutador e professor Eduardo Friedrich, o Gigante, ressalta que este será um evento teste com o limite de 50 crianças de seis a 16 anos. Em 2023, a ideia é fazer quatro competições ao longo do ano para dar oportunidade às crianças da região que praticam essa modalidade de luta. “O jiu-jítsu vai crescer ainda mais por aqui. Quero tornar a cidade como referência do esporte infantil no Brasil”, declarou Friedrich.

Além da academia Alliance, Friedrich desenvolve uma parceria com a Administração Municipal para levar o jiu-jítsu nas escolas do município. Ao todo, mais de 100 crianças praticam essa modalidade de luta em Arroio do Meio. “No jiu-jítsu as crianças aprendem a ter disciplina, coragem, determinação e perseverança”, dimensiona.

As inscrições custam R$ 60 no primeiro lote.

Por daiane