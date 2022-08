Amor em dose dupla

Cotidiano

Quem já viu pelas ruas de Arroio do Meio duas meninas lindas, gêmeas idênticas não imagina o susto que elas deram ao papai de primeira viagem, o químico William Portella.

Hoje ele brinca, mas relatou que quando soube da gestação em dose dupla foi um grande susto, tanto para ele quanto para a esposa. “Eu e a Luana estamos juntos há nove anos. Logo que descobrimos a gravidez a Luana foi fazer uma ecografia e nesse primeiro momento decidimos não contar para a família, mas já ficamos empolgados pesquisando e orçando coisas de enxoval. Estávamos com uma viagem marcada para o Jalapão, queríamos ter certeza que estava tudo bem com o bebê”, mas eles não imaginavam que a maior aventura estava guardada para a volta.

“Como eu estava de férias, no retorno da viagem, aproveitamos para marcar a segunda ecografia para eu conseguir acompanhar e fui preparado para gravar. Estava com o celular na mão, os segundos marcavam na tela e de repente dei uma pausa no vídeo e meu olhar e da Luana se fixaram, pois fomos surpreendidos com a notícia de que não seria um bebê e sim dois! Pela curvatura da coluna a médica não garantiu, mas deu a entender que viveríamos, a partir daquele momento, num mundo cor-de-rosa”.

William viaja quase todas as semanas e por isso a maior parte do tempo a Luana se divide na tarefa de ser mãe e fisioterapeuta. “Ela trabalha em Imigrante e lá temos uma rede de apoio então ajuda bastante com a rotina das pequenas. Nos dias que estou fora a gente faz chamadas de vídeo para eu matar a saudade. Elas estão com seis meses, agora interagem um pouquinho mais, quando escutam minha voz vejo os olhinhos me procurando. Não tem explicação o amor que elas despertam na gente”.

O papai ajuda em todas as etapas e entre sorrisos diz que a rotina se resume quase num trabalho de linha de produção: enquanto um dá o banho, o outro já prepara a roupa, enquanto a outra está na banheira outra já está mamando e assim esperando a próxima troca de fraldas. “Por mais que seja tudo muito rápido é tudo muito intenso. A Maitê e a Theodora são calmas e procuramos incluir elas em todas as nossas atividades. Nasceram em fevereiro e com um mês de vida foram conosco para Garopaba num casamento. Deu tudo certo, apesar de muitos nos criticarem e dizerem que não deveríamos ter levado, mas a gente entende que filho vem para somar e não dividir. Então, onde a gente for elas estarão sempre multiplicando sorrisos e lindas recordações”, revela William.

Por daiane