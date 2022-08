Carta Branca

Quando eu era criança, estranhava comentários dos adultos, na mesa do almoço. Diziam coisas assim: este feijão cozinhou bem; o feijão da semana passada era mais macio; não é feijão novo, etc. Eu ficava admirada, porque não via diferença entre um e outro. Achava que feijão era feijão.

Se eu penso agora sobre a palavra “amigo”, me volta a história do feijão. À primeira vista, é tudo igual. Mas, nós sabemos que isso não é verdade. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de sete chaves – ensina a canção de Milton Nascimento e vai exatamente na contramão da expectativa de muitos. Inclusive, da de Roberto Carlos. O rei é ambicioso. Não faz segredo de querer um milhão de amigos.

Aliás, Roberto Carlos demonstra que a palavra “amigo” pode ser banalizada até significar quase nada. Bem como acontece no Facebook. No Facebook, temos centenas de “amigos” com toda a facilidade. O Instagram é mais comedido. Fala em “seguidor”. O Instagram não desabona o sentido da palavra “amigo”.

Mas, então, quem são os amigos? O que é amizade?

Pode-se chamar de amizade aquele vínculo estabelecido entre pessoas que têm satisfação em estar juntas e juntas passam tempo considerável. A amizade envolve confiança e reciprocidade. Isto significa que os gestos de encontro surgem de ambos os lados, exatamente porque ambos desejam estar próximos. Ou seja, a amizade é um vínculo de qualidade. Na amizade a competição cede espaço para a cooperação e para o apoio. É por isso que as pessoas que têm amigos são mais saudáveis e mais realizadas. É por isso que ter amizades é uma medida para reconhecer a gratificação que alguém alcança na sua vida.

§§§

Pesquisadores renomados chegaram à conclusão de que o termo “amigo” fica reservado para aquele com quem temos muita intimidade. A intimidade, claro, só é atingida somente após um bom investimento de tempo. As pesquisas vão ao ponto de medir as horas. Dizem que, para merecer o status de amigo, são necessárias ao menos 200 horas de convivência. Ou seja, amizade é um vínculo que amadurece aos poucos. Não há espaço para ter muitos amigos ao mesmo tempo.

A amizade se encontra também entre espécies animais. Aliás, os animais que conseguem estabelecer laços de amizade são os mais longevos e os mais bem sucedidos na função reprodutiva – o que conta muito em termos de sobrevivência.

No caso dos humanos, a relação entre longevidade e existência de vínculos de amizade está mais que comprovada. Talvez seja um dos tópicos determinantes da maior expectativa de vida das mulheres em relação aos homens. As mulheres – como sabemos – costumam passar mais tempo com as amigas e a se beneficiar mais do apoio que elas oferecem.

§§§

Possível moral da história: com o período eleitoral em curso vai aparecer muita gente lhe chamando de amigo.

Cuidado! Tomar o santo nome da amizade em vão é pecado.

Por daiane