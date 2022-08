Cotidiano

No mês de agosto é celebrado o aniversário da Lei Maria da Penha, que completou 16 anos no dia 07, data em que foi publicada a Lei nº 11.340, que protege as mulheres contra a violência doméstica e familiar. Por isso, o mês de agosto é dedicado à conscientização pelo fim da violência contra as mulheres, por meio da campanha Agosto Lilás. Nesse sentido, são desenvolvidas diversas atividades para sensibilizar a sociedade.

A advogada, professora universitária e delegada aposentada Elisabete Barreto Müller destaca a importância da Lei Maria da Penha, as redes de apoio, as dificuldades e orientações para denúncia. “A Lei Maria da Penha é considerada uma das melhores do mundo quanto ao enfrentamento à violência contra as mulheres. Sempre ressalto que é uma lei que representa um marco social e jurídico no Brasil, tendo em vista os mecanismos de proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar”, relata Elisabete.

No entanto, muitas mulheres ainda se sentem ameaçadas a inseguras para denunciarem episódios de agressão e, segundo a advogada, são várias as causas que dificultam a denúncia. “O medo principal é de represália do agressor porque a mulher teme que ele fique ainda mais violento. Porém, pode ser o medo em razão das questões financeiras e também relacionadas aos filhos. Por isso, é importante a existência de uma forte e unida rede de enfrentamento para apoiá-la e atendê-la”.

Para que as vítimas se sintam seguras, a orientação é que as mulheres procurem uma delegacia de polícia, solicitem as medidas protetivas de urgência e procurem apoio na Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. “Se não existir uma rede constituída em seu município, ou seja, uma articulação entre as entidades (com reuniões periódicas, fluxogramas, programas de ações, etc), a mulher deve procurar os serviços de saúde e as demais políticas públicas existentes, pois os profissionais vão fazer os devidos encaminhamentos.

Na região, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) é encontrada somente em Lajeado. “As DEAMs são criadas de acordo com o número de habitantes e de ocorrências. Quanto à casa-abrigo, temos apenas a Associação Casa de Passagem do Vale e o endereço da entidade não pode ser divulgado em razão do sigilo para segurança das vítimas”, relata. “Tanto a delegacia especializada quando a casa-abrigo são fundamentais na rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, tendo em vista a proteção e o acolhimento que representam. São duas representações da rede que salvam vida e auxiliam a romper ciclos de violência”, afirma.

Em relação a campanhas de incentivo para que as mulheres denunciem casos de agressões, Elisabete conta que as denúncias são estimuladas pelas redes de enfrentamento à violência contra a mulher e por todas as pessoas que buscam a equidade de gênero e a garantia dos direitos das mulheres. “Campanhas de denúncia existem ao longo do ano e, em algumas datas marcantes, são mais incentivadas, a exemplo do Agosto Lilás ou o mês de novembro, que é de ativismo no combate à violência contra a mulher”.

Para as mulheres que necessitam, o disque denúncia nacional é o 180. É um serviço telefônico gratuito e que funciona 24 horas por dia. “Costumo dizer que, se é algo urgente, o número deve ser o direto da Polícia Militar: 190. Aqui em Arroio do Meio, há celular disponível também: 98039-2433 ou 99807-8052”.

Sala das Margaridas e acolhimento a vítimas

Apesar de não ter ocorrido inauguração oficial por questões burocráticas, já está em funcionamento desde o dia 1º de agosto a sala de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, localizada na Delegacia de Polícia de Arroio do Meio. Anteriormente, o atendimento ocorria em salas regulares da Delegacia e no balcão. Segundo o delegado Dinarte Marshall Júnior, a Sala das Margaridas fica num lugar mais reservado, para que as vítimas fiquem mais protegidas e sintam-se mais à vontade para relatar os crimes dos quais foram alvo. O atendimento é realizado por uma mulher, mas sob supervisão do delegado. “É um local mais preparado para acolher as vítimas de violência doméstica familiar bem como vítimas de crimes sexuais, posto que há uma pintura e uma identificação pensada para este fim. A sala difere muito das salas regulares de uma delegacia. Além disso, os profissionais que atendem as vítimas recebem um treinamento diferenciado”.

O delegado conta que só neste ano, na DP de Arroio do Meio, que também atende os municípios de Capitão e Travesseiro, já foram registrados 94 Boletins de Ocorrência relatando crimes de violência doméstica e familiar contra as mulheres. No ano passado, foram 104 registros. “Caso a vítima deseje ou decide deixar o convívio com o agressor, há a disposição de uma ‘casa de passagem’, que é uma residência para acolhimento temporário da vítima e dependentes menores de 18 anos. Além do registro e do pedido de medidas protetivas ao Judiciário e da casa de passagem, as vítimas ainda têm à disposição a assessoria jurídica pela Defensoria Pública, caso queiram o ajuizamento de ação judicial de separação e pedido de pensão de alimentos, bem como um atendimento multidisciplinar pelo Cras dos municípios, com psicólogos, assistentes sociais e outros. Cabe ressaltar que os registros são sigilosos e somente os órgãos de justiça têm acesso. Não é dada a publicidade ao fato. Qualquer pessoa, seja um familiar, um vizinho, filhos ou pais de vítimas podem fazer a notícia dos crimes de violência doméstica contra a mulher”, finaliza o delegado.

Por daiane