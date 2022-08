Acisam e CTG anunciam parceria para semana farroupilha

Resenha do Solano

A diretoria da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Arroio do Meio (Acisam) e a Patronagem do CTG Querência do Arroio do Meio estão desenvolvendo uma parceria para uma Semana Farroupilha com atrações de renome para comunidade local e regional.

A programação terá apoio de empresas associadas à Acisam e cooperativas parceiras da Vale Log, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. O objetivo é reverter recursos com a venda de refeições e bebidas, e cobrança do estacionamento, para as duas entidades. O ingresso será gratuito.

O presidente da Acisam, Adelar Steffler, o Ferrugem, revela que os compromissos com a conclusão do prédio estão sendo honrados e que empresas associadas à entidade frequentemente desenvolvem parcerias inter-regionais de incentivo à cultura, esporte e segurança pública.

Ouvi nos bastidores que tem muita gente fazendo intensivo de danças particular para estar com chances nos editais de licitações entre prendas ou peões. Entretanto, o deságio sempre é polêmico.

FORÇA TAREFA NO TAPA-BURACOS – Após uma enxurrada de críticas a respeito da falta de limpeza de valetas e crateras em vias públicas, a secretaria de Obras de Arroio do Meio anunciou mais de R$ 30 mil de investimentos somente em recapeamento de asfaltos, além de uma parceria com o Daer para recuperação da VRS-811. Segundo o secretário de Obras Cristian Santana Perin, além dos valores, foram prestadas horas de serviços de máquinas e transportadas mais de 20 cargas de rachão, nas imediações do Posto Fórmula em São Caetano, na rua José Arthur Schröder, na estrada geral Bela Vista/Arroio Grande, na entrada da rua Fritz Hergessel e em Forqueta Baixa. “Estamos esperando o material assentar. Se olharem nas imagens, havia poucos rachões na sub-base”, comparou Perin, que revelou que ainda não foi notificado pela Secretaria do Planejamento para reparo na cratera do asfalto da estrada do Passo do Corvo, que está deixando o vereador Cezar Kortz (MDB) incomodado.

Na última sessão, vereadores oposicionistas destacaram que a mesma força tarefa com rachões poderia ser feita na VRS-811 em parceria com o Daer.

TEUTOFRANGOFEST COM INGRESSOS ESGOTADOS – Na segunda-feira já estavam esgotados os ingressos para todos os dias Teutofrangofest. As noites de sexta-feira, sábado e o dia de domingo estão todos com a lotação esgotada. Entre diversas autoridades, já está confirmada a presença do governador do Estado, Ranolfo Vieira Junior, na abertura da festa, próximo dia 19 de agosto.

PÃO E CIRCO COM EQUILÍBRIO – Usar recursos de impostos para eventos sempre geram polêmica. Para críticos, é uma forma de usar luzes, som e movimento para ‘embelezar’ e iludir o povo de que tudo está bem, e tirar as pessoas do foco que deveria ser o trabalho. Já sou da opinião “se a gente não fizer, os outros vão fazer”. Isso para tudo. O entretenimento também é um segmento. Nada mais saudável do que trabalhar fazendo planos para o lazer.

TÁTICAS DE MUNDIAL DE CLUBES E DE CAMPEONATOS DE PONTOS CORRIDOS NA CÂMARA DE VEREADORES – Na primeira jogada em tempo regulamentar, na sessão ordinária de quarta-feira, Alessandra Brod (PP) deu um carrinho no tornozelo presidente do Legislativo, Marcelo Luiz Schneider (MDB), capitão do time da oposição (páginas 12 e 13). Lembrou o primeiro contato entre Pedro Geromel e Cristiano Ronaldo na final do Mundial de Clubes de 2017. Na visão de expectadores da sessão, a vereadora foi até mais prudente que Geromel. Pois existe uma interpretação de que antes de criticar Executivo, é preciso arrumar a Casa.

Mas vou além, não é só o Regimento Interno e a Lei Orgânica que estão desatualizados e não basta só “televisionar” pela internet. Existe uma necessidade urgente da modernização do rito e protocolos Legislativos, com uma rotina própria e libertária. Promover uma agenda de discussões setoriais, por meio de comissões internas, evoluindo questões estagnadas em etapas preliminares, e deixar as sessões apenas para as votações mais decisivas. Assim se ganharia mais dinamismo, que é a ‘palavra semestral’.

Schneider não retrucou e usou uma estratégia de campeonatos de pontos corridos. Foi muito bem em exigir na LDO inclusão de viaduto ou via alternativa entre o Centro/São José e o bairro Medianeira. Também se disse preocupado com o anúncio da confirmação do viaduto na entrada da cidade, sendo que o edital de duplicação não está garantido, pois existem divergências.

MENSAGENS SUBLIMINARES NAS ELEIÇÕES – Se nas eleições passadas os memes foram uma das principais cartas jogadas, para 2024 temos slogans e números com mensagens subliminares e provocações para ficar na memória dos eleitores. Há quem diga que o comportamento das torcidas pode interferir no resultado das eleições.

Por daiane